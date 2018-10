Sbk – Gara 2 cancellata in Qatar | Davies si assicura il secondo posto nel Mondiale 2018

Sbk – Il campionato 2018 termina con un clamoroso colpo di scena : cancellata Gara-2 in Qatar : Il campionato 2018 di Superbike termina con un clamoroso colpo di scena: niente Gara-2 in Qatar Niente Gara-2 in Qatar: il campionato 2018 di Superbike, vinto da Jonathan Rea ormai da diversi gran premi, è terminato con un clamoroso colpo di scena. Le condizioni climatiche avverse sulla pista di Losail, hanno costretto la direzione gara ad annullare Gara-2 per incappare in spiacevoli ed inutili inconvenienti. Niente record dunque per Rea, ...

Sbk Qatar - Gara2 cancellata a causa del maltempo : RECORD MANCATO - Anche il campione del mondo Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK, dovrà fermare la sua corsa: ieri, vincendo Gara1, aveva eguagliato il record di numero di vittorie in una ...

WSbk - Rea domina Gara 1 a Losail - Magazine sulla moda e i motori - Motor & Fashion : LA CRONACA la pole position era ancora una volta bottino personale di Tom Syke che precedeva Rea ed Alex Lowes. In seconda fila le Aprilia di Laverty e Savadori affiancate da Fores con la Panigale ...

Sbk – Gp del Qatar - Gara 1 : Melandri e Davies rispettivamente 5° e 8° : Melandri 5º e Davies 8º in Gara 1 in Qatar con il team Aruba.it Racing – Ducati All’indomani delle prove libere, il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato in pista a Losail (Qatar) per Gara 1. Dopo una Superpole più difficile del previsto, Melandri e Davies sono partiti rispettivamente dalla nona e dodicesima casella, effettuando una Gara in rimonta. Protagonisti entrambi di una buona partenza, i piloti hanno lottato ai ...

WorldSbk : Rea vince Gara 1 in Qatar : Nell’ultimo round stagionale del Mondiale Superbike al Losail International Circuit di Doha, in Qatar, il pilota della Kawasaki Jonathan Rea, già incoronato Campione per il quarto anno consecutivo, ha vinto Gara 1 precedendo sul traguardo il compagno di squadra Tom Sykes e il pilota della Yamaha, Alex Lowes. Con questa vittoria l’alfiere della Kawasaki ha […] L'articolo WorldSBK: Rea vince Gara 1 in Qatar sembra essere il primo su ...

Argentina : Rea vince anche Gara 2 del WorldSbk : Jonathan Rea, già campione 2018, non mostra alcun segno di stanchezza ed è più motivato che mai a battere tutti i record del Mondiale FIM Superbike realizzati dai suoi predecessori nel corso degli anni. Nel debutto assoluto del Campionato in Argentina, sul nuovo circuito di San Juan Villicum, il nordirlandese realizza una splendida doppietta portando […] L'articolo Argentina: Rea vince anche Gara 2 del WorldSBK sembra essere il primo su ...

Sbk Aruba.it " Ducati - Melandri : «Buona gara - ma sono deluso» : SAN JUAN - 'È stata una buona gara, ma sono deluso perché ho commesso un errore alla curva 7, sono andato largo e ho dovuto rimontare fino alla terza posizione. Questo vuol dire che sono stato ...

Sbk Barni - Fores : «Gara positiva in Argentina» : SAN JUAN - Oltre al secondo posto in Argentina, Xavi Fores, Barni Racing Team, ha vinto il titolo di miglior pilota e team indipendente. 'È stata una gara positiva. Sabato ho perso il podi per un giro,...