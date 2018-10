Sara Serraiocco | la donna di marmo

vanityfair

(Di sabato 27 ottobre 2018) Questa intervista è tratta dal numero 43 di Vanity Fair in edicola fino al 31 ottobre 2018. Nel giardino della Casa del cinema di Roma c’è Alessandro Haber seduto a un tavolino che gesticola con la sua energia irsuta, mangia l’aria che usa per parlare e mangia i microfoni dei giornalisti assiepati a un centimetro, per la presentazione del nuovo film In viaggio con Adele. Parla del suo personaggio, un attore di modesta caratura morale che al funerale di una vecchia fiamma scopre di avere una figlia, una ragazza che gira perennemente con un costume rosa da coniglio, una gabbia con dentro un gatto immaginario, e verga i suoi pensieri su post-it gialli che appiccica ovunque. Uno lo consegna anche a lui, quando scopre che non recita per il cinema ma è un semplice animale da teatro: “Sfigato”, gli scrive, con un sorriso obliquo e un po’ matto, prima di partire per un on the road nella ...