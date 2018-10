Sara Anzanello | la lettera dell’ex azzurra del volley | “Il mio sogno è vivere Senza

ilfattoquotidiano

: Il mondo della pallavolo italiana piange la scomparsa di Sara Anzanello. ?? La news: - Federvolley : Il mondo della pallavolo italiana piange la scomparsa di Sara Anzanello. ?? La news: - Eurosport_IT : Ci ha lasciato Sara Anzanello, aveva 38 anni. RIP. ?? - angelomangiante : Aveva tifato con il cuore per le azzurre del volley in questi suoi ultimi giorni. Lei quel Mondiale lo aveva vinto… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) “Io sono qui per lottare, mai mollare, crederci sempre come ho fatto in tutta la mia vita”. Termina così lascritta da, la giocatrice di pallavolo morta a 38 anni lo scorso 25 ottobre. Un racconto del suo stato d’animo per aver saputo di dover fare un altro trapianto, dopo il primo subito d’urgenza nel 2013 a causa di una gravissima forma di epatite contratta in Azerbaigian. “Perché condividere: per essere di supporto a chi come me deve superare delle difficoltà, per far capire che la vita è bella, perché in questo momento ho bidi energie positive”, si legge nella prima riga del post pubblicato su Facebook il giorno della sua morte. In memoria della giocatrice, vincitrice dell’oro mondiale nel 2002 a Berlino, la Federazione italiana pallavolo ha disposto che in tutte le gare dei campionati di sabato 27 e ...