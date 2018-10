Samsung e Google lavorano ad una versione di Android per lo smartphone pieghevole

Nuove immagini di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 Plus mostrano un look Google Style : Nuove immagini mostrano che la Samsung Experience 10 con Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 Plus potrebbe renderlo più simile a uno smartphone Google. L'articolo Nuove immagini di Android 9 Pie per Samsung Galaxy S9 Plus mostrano un look Google Style proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 XL utilizza un display prodotto da Samsung : Non è passata nemmeno una settimana dalla presentazione di Google Pixel 3 XL, che già sono disponibili in rete i primi teardown. Come spesso accade è stato iFixit il primo sito a mettere a nudo leggi di più...

Google Pixel 3 XL smontato da iFixit : il display è di Samsung e non facile da riparare : Il nuovo Google Pixel 3 è stato messo a nudo da iFixit, che ha evidenziato la qualità costruttiva dell'ultimo smartphone di Google. L'articolo Google Pixel 3 XL smontato da iFixit: il display è di Samsung e non facile da riparare proviene da TuttoAndroid.

Samsung prende in giro Google Pixel 3 XL e il suo enorme notch su Twitter : Samsung prende in giro Google Pixel 3 XL attraverso l'account Twitter della divisione mobile statunitense. Il produttore ha preso di mira in particolare il grande notch scelto da Big G per il suo top di gamma. L'articolo Samsung prende in giro Google Pixel 3 XL e il suo enorme notch su Twitter proviene da TuttoAndroid.

Con Google Fotocamera i Samsung Galaxy S9 e Note 9 : link al downlad : Ci tenevate in maniera particolare ad installare la Fotocamera Google a bordo dei vostri Samsung Galaxy S9 e Note 9? Nonostante il software proprietario sia stato di recente aggiornato ad una nuova versione, non sono pochi quelli che continuano a preferite il corrispettivo di Big G, considerato per molti versi superiore. Grazie all'HDR+, che sembra lavorare molto bene per via dell'innesto dell'AI, i risultati sembrano essere decisamente di ...

Google Pay in Italia - come funziona il sistema di pagamento. Banche aderenti e confronto con Apple Pay e Samsung Pay : come funziona e quali sono le principali caratteristiche tecniche di Google Pay e differenza con gli altri sistemi di pagamento Apple e Samsung

Google Pay in Italia : come funzione e quali sono le differenze con Apple e Samsung : La concorrenza cresce. E non potrà che far bene al mercato dei pagamenti digitali. È arrivato in Italia Google Pay, il servizio di Big G che permette di gestire le carte di credito e debito ...

Google Pay sbarca in Italia : ecco come funziona e il confronto con Apple Pay e Samsung Pay : Dopo Apple e Samsung, ecco Google. Il mondo dei pagamenti elettronici, in Italia, si rinforza con l'arrivo della piattaforma made in Mountain View. Si chiama Google Pay ed è disponibile da oggi su tutti gli smartphone Android, l'app la si ...

Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 : Samsung sembra essere pronta a presentare un Galaxy con quattro fotocamere sul retro, fronteggiando i Google Pixel 3 e anticipando i Mate 20. L'articolo Samsung potrebbe presentare un Galaxy con quattro fotocamere posteriori per fronteggiare Google Pixel 3 proviene da TuttoAndroid.

Samsung e Google collaborano per i messaggi RCS - mentre Samsung Health si allarga : Samsung e Google annunciano una collaborazione per offrire una migliore esperienza di messaggistica sugli smartphone attraverso i servizi RCS, mentre Samsung Health raggiunge sempre più dispositivi. L'articolo Samsung e Google collaborano per i messaggi RCS, mentre Samsung Health si allarga proviene da TuttoAndroid.