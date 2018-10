Salvini | ipotesi election day che accorpi le suppletive e le europee

Vertice Conte-Di Maio-Salvini - verso l’accordo su manovra. Autoriciclaggio - ipotesi stralcio : È ora cominciato il Consiglio dei ministri, durante il quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...

Manovra - Di Maio smentisce l’ipotesi di riduzione del deficit : «Resta al 2 - 4%». Salvini : alla Lega non interessa condono : Dopo il declassamento dell’Italia da parte di Moody's e per rispondere ai rilievi della Ue e dei mercati sembrava che sul tavolo del Consiglio dei ministri ci fossero alcune ipotesi di modifica della Manovra. Il ministro Savona: debito pubblico italiano assolutamente solvibile...

Notizie spread ultima ora - aggiornamento in tempo reale : spread a quota 305. Salvini smentisce l'ipotesi patrimoniale. Il PD teme per l'euro : Il ministro dell'Economia Tria, dal canto suo, cerca di gettare acqua sul fuoco, durante l'audizione alla Camera sulla nota di aggiornamento al Def: 'Come è noto la Commissione Ue ha espresso ...

Pensioni - Salvini : 'Governo non ha bacchetta magica' - ipotesi divieto cumulo contributivo : Le ultime notizie riguardanti le Pensioni ad oggi, martedì 9 ottobre, riguardano, naturalmente, la definizione delle misure che verranno inserite, in tema previdenziale, nella prossima Legge di Bilancio 2019. Tramontata l'ipotesi relativa alla Quota 41 a prescindere dall'eta' anagrafica, le speranze di poter accedere alla pensione restano ancorate alla Quota 100: i sette miliardi stanziati per il primo step del superamento della Legge Fornero ...

L’Europa non esclude l’ipotesi bocciatura. Salvini : noi andiamo avanti in ogni caso : Il clima (politico) è da guerra fredda. Sull’asse Roma-Bruxelles ieri il telefono è rimasto muto, ma la tensione altissima. Gli unici segnali sono arrivati a mezzo stampa, con il tentativo - reciproco - di non esasperare ulteriormente i toni. Almeno in questa fase. «Massimo dialogo con l’Ue» dice il premier Giuseppe Conte. «Non vogliamo andare allo...

L'Europa non esclude l'ipotesi bocciatura. Salvini : noi andiamo avanti in ogni caso : Il clima , politico, è da guerra fredda. Sull'asse Roma-Bruxelles ieri il telefono è rimasto muto, ma la tensione altissima. Gli unici segnali sono arrivati a mezzo stampa, con il tentativo - ...

Matteo Salvini vuole rimpatriare i migranti tunisini con i voli charter : cosa prevede l’ipotesi allo studio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha intenzione di rimpatriare i migranti tunisini sbarcati giorni fa a Lampedusa utilizzando dei voli charter: "In questi casi la Direzione per l’immigrazione deve attivare la procedura di gara con le compagnie aeree e quando arriva l’offerta più vantaggiosa si prenota il volo che generalmente viaggia il lunedì e il giovedì. Fino a ieri sera Tunisi non aveva autorizzato un charter straordinario da far ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 a 62 anni - Boccia valuta l'ipotesi di Salvini (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100 a 62 anni, Boccia valuta l'ipotesi di Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 settembre(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:31:00 GMT)

Fondi Lega : sequestro rateizzato per non bloccare il partito/ Salvini frena - Nordio smonta l'ipotesi : Fondi Lega: sequestro rateizzato per non bloccare il partito. Ultime notizie 49 milioni, il segretario federale Salvini frena, Nordio smonta l'ipotesi(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:12:00 GMT)

Sequestro fondi Lega - ipotesi rateizzazione. Di Battista : 'Restituiscano tutto'. Salvini : 'Non li ho' : Un prelievo 'graduale', poco per volta, per consentire alla Lega di proseguire l'attività politica e non chiudere i battenti. Dopo mesi di battaglie in tribunale, che andranno avanti in Cassazione con il ricorso annunciato dai Legali del Carroccio entro la settimana, arriva quello che ...

Fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista : «Restituiscano tutto». Salvini : «Non li ho» : Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i Legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul sequestro dei circa 49 milioni di Fondi del...

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : «Restituiscano tutto». Salvini : «Non li ho proprio» : Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i Legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul Sequestro dei circa 49 milioni di fondi del...

Sequestro fondi - Salvini non cambia il nome : l'ipotesi di una Lega "stile 5 stelle" : Che succede ora, dopo il Sequestro dei fondi della Lega? Salvini non intende mollare la presa sul 'brand storico' e studia...

Taser - al via la sperimentazione in 12 città/ Ultime notizie - Salvini “Ipotesi anche per la polizia locale” : Taser, al via la sperimentazione in 12 città. Ultime notizie, Salvini “Ipotesi anche per la polizia locale”. Il ministro dell'interno valuta l'estensione della pistola elettrica (Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:47:00 GMT)