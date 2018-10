Salvini adesso spegne Fico | Serve amore? Sono bestie

Martin Schulz - il vergognoso ritorno : dopo Silvio Berlusconi - adesso insulta Matteo Salvini : Dimostrando di capire poco della politica italiana, il tedesco dice 'posso accettare più deficit per gli investimenti, o il piano di Tria di ridurre il deficit nei prossimi anni. Ma mi fido zero di ...

Adesso è giallo sulla flat tax. Salvini : "Tria sbaglia i calcoli" : Il ministro degli Interni ha un'opinione totalmente diversa e così manda un messaggio chiaro al ministro dell'Economia: 'Non 600 milioni di euro come stimato dal ministro dell'Economia Tria ma ...

Adesso Salvini vale il 34%. E Di Maio scende ancora : Il rilevamento fatto da Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera segnala una tendenza politica ormai quasi consolidata: la Lega rimane su valori elevati, intorno al 34%, in affanno il M5S, che vale il 28,5%, in flessione di 1,5 punti rispetto a un mese fa e di 3 punti rispetto a metà luglio. Forza Italia sempre giù, intorno all'8%. Il Pd da un po', non solo secondo Pagnoncelli è stabile al 17%.La tendenza che segnala ...

Di Maio e Salvini insieme contro la Ue : adesso l'asse diventa alleanza politica : Sul 'governo non ricattabile dallo spread', Di Maio,, ieri a palazzo Chigi i due vicepremier si sono ritrovati dalla stessa parte nel braccio di ferro con il ministro dell'Economia. E che le due ...

Salvini ha ottenuto l'unanimità sul suo decreto Sicurezza. Cosa succede adesso : 'Il decreto approvato oggi dal consiglio dei Ministri, che mette insieme per scelta politica di Salvini il tema della sicurezza e quello dell'immigrazione, è l'emblema di una sintesi culturale che ...

Salvini ha ottenuto l'unanimità sul suo decreto Sicurezza. Cosa succede adesso : Stop alle richieste di asilo in caso di caso di pericolosità sociale o condanna in primo grado, modifica della normativa in materia dell'accoglienza con l'abolizione del permesso umanitario, maggiore permanenza nei centri di prima accoglienza e revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per terrorismo. Il decreto Salvini, che accorpa i precedenti decreti sicurezza e immigrazione, è stato approvato ...

Furia di Salvini contro i magistrati : adesso vuole scendere in piazza : Un appello a condannare l'inziativa di 'alcuni magistrati che hanno una cultura politica di sinistra' mentre la maggior parte dei magistrati lavora seriamente. 'Sicuramente adesso Renzi, la Boldrini ,...

Matteo Salvini - avviso di garanzia per la Diciotti : 'Adesso Saviano - Boldrini e Mannoia...' : ' Laura Boldrini , Roberto Saviano , Chef Rubio , Fiorella Mannoia staranno festeggiando'. Matteo Salvini è ironico nella sua diretta Facebook con cui ha annunciato di aver ricevuto l' avviso di ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la sentenza di Luca Ricolfi : 'Il governo non cadrà adesso - cosa faranno' : Il rischio per Matteo Salvini e Luigi Di Maio non viene dalla manovra finanziaria. Secondo Luca Ricolfi , sociologo e professore di Analisi dei dati all'Università di Torino, il vero banco di prova ...

"Quota 100 integrale - senza paletti" : sulle pensioni adesso Salvini fa la voce grossa : La posizione del leader leghista, già emersa nel vertice di governo, è "quota 100 integrale, senza paletti": per i costi...

DIETRO LE QUINTE/ Se adesso la Merkel "arruola" Salvini per salvare l'Europa : A Bruxelles e a Berlino hanno capito che uno scontro secco alle europee tra "sovranisti" ed europeisti sarebbe un disastro per questi ultimi. Ecco le manovre in atto. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 06:01:00 GMT)EUROPA IN CRISI/ Il "nazionalismo" di Salvini è figlio di Napolitano e Renzi, di P. ManincheddaSCENARIO/ Il piano di Macron per prendersi l'Europa, di G. Sapelli

Diciotti - in 50 pagine le accuse contro Salvini : cosa succede adesso : Il fascicolo della Procura di Agrigento è stato trasmesso ai pm di Palermo: il vicepremier e il suo capo di Gabinetto sono...

Venezia 75 - Ilaria Cucchi : «E adesso - voglio guardare negli occhi Salvini» : «Dedico il film su mio fratello Stefano al ministro Matteo Salvini. Chiedo a lui un incontro pubblico». E il Ministro ha detto sì. La risposta a Ilaria Cucchi, che dalla Mostra del Cinema di Venezia, dov’è stato presentato il film “Sulla mia pelle”, firmato da Alessio Cremonini sugli ultimi sette giorni di suo fratello Stefano, è arrivata. Quando l’emozione vibra ancora dentro per i sette minuti di applausi seguiti alla ...

