Rugby | Guinness Pro 14 2018-2019 | Leinster dominante | la Benetton Treviso si arrende

Rugby – Guinness PRO14 : che rimonta delle Zebre - Bristol Bears battuti in rimonta con il risultato di 34-16 : Dopo l’iniziale svantaggio, le Zebre hanno ribaltato il risultato contro i Bristol Bears portando a casa la vittoria Le Zebre sono tornate in campo questa sera nel Guinness PRO14 dopo aver archiviato col succeso sui Bristol Bears la prima parte della coppa europea EPCR Challenge Cup.Ad una sola settimana dall’ultima gara casalinga, i bianconeri hanno ritrovato il pubblico del Lanfranchi per affrontare gli scozzesi della capitale, ...

Rugby - siglato l’accordo tra FIR e Guinness PRO14 : garantita la partecipazione di due squadre italiane sino al 2023 : Questo nuovo accordo rappresenta un significativo passo avanti sia per il Rugby italiano che per PRO14 Rugby La Federazione Italiana Rugby (FIR) e PRO14 Rugby sono felici di annunciare che è stato siglato un accordo di massima che vedrà la FIR divenire shareholder di Celtic Rugby l’anno venturo. l’accordo garantirà la partecipazione di due squadre italiane al Guinness PRO14 sino al 2023 e un impegno ad aumentare il supporto e lo sviluppo ...

Rugby – Guinness PRO14 : Zebre sconfitte in Scozia - i Glasgow Warriors si impongono 36-8 : Sconfitta pesante per le Zebre in Scozia, i bianconeri stesi senza appello dai Glasgow Warriors Le Zebre sono scese in campo allo Scotstoun di Glasgow nell’unica trasferta scozzese della stagione contro i Warriors leader del girone A del Guinness PRO14. Dopo aver concesso una meta ai padroni di casa dopo 5 minuti cambia la musica in Scozia con le Zebre che dominano il primo tempo trovando la supremazia nel possesso e nel territorio ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : altra sconfitta per le Zebre - Ospreys troppo forti : Niente da fare per le Zebre, arriva la seconda sconfitta consecutiva nel Guinness Pro 14 per la franchigia tricolore che questa volta è costretta ad arrendersi in casa. Un Sam Davies straripante trascina gli Ospreys sin dal primo tempo e li porta al successo per 22-8. Per la squadra di casa una sola meta, con Tuivaiti che ha sbloccato la casellina delle mete al 70′. In classifica le Zebre scendono in penultima piazza. Zebre-Ospreys ...

Rugby – Guinness PRO14 : le Zebre cedono agli Ospreys - i gallesi si impongono con il punteggio di 8-22 : Niente da fare per le Zebre, riusciti a violare il Lanfranchi con il punteggio di 8-22 Due vittorie casalinghe e due ko in trasferta proiettano le Zebre Rugby al quinto posto della Conference A a quota 10 punti, tanti quanti quelli del Munster quarto. Rivali dei bianconeri quest’oggi allo Stadio Lanfranchi di Parma sono gli Ospreys, secondi nello stesso girone a 13 punti, dopo tre successi ed una sconfitta in quest’avvio di ...

Rugby – Guinness PRO14 : tutto pronto per la sfida tra Zebre e Ospreys - ecco il XV di coach Bradley : Le Zebre per vincere si affidano al caloroso pubblico di Parma capace di trascinare il XV del Nord-Ovest nell’ultima uscita casalinga di due settimane fa I bianconeri torneranno tra le mura amiche domani pomeriggio per affrontare il quinto turno del Guinness PRO14. Il bilancio della stagione di Tommaso Castello e compagni vede due successi –entrambi con bonus allo Stadio Lanfranchi contro Southern Kings e Cardiff Blues- e due sconfitte ...

Rugby – Guinness Pro14 : Zebre ko a Newport contro i Dragons : Lontano da Parma le Zebre cedono 16-5 ai gallesi Dragons a Newport Le Zebre sono scese in campo al Rodney Parade di Newport nell’unica sfida stagionale contro i Dragons, inclusi nell’altro girone rispetto ai bianconeri. Il tabù del campo di Newport prosegue per la franchgia federale che esce sconfitta per la sesta volta dovendo cedere ai gallesi 16-5 in una gara segnata ancora dalla forte pioggia e da condizioni meteo difficili per il ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : arriva la seconda sconfitta per le Zebre - i Dragons vincono 16-5 : seconda sconfitta in quattro incontri per le Zebre nel Guinness Pro 14 2018-2019 di Rugby. La franchigia azzurra è stata battuta in trasferta per 16-5 al Rodney Parade di Newport dai padroni di casa dei Dragons. Performance tutt’altro che eccezionale per la banda di Bradley che oggi non ha proprio convinto rispetto alle ultime uscite. Zebre che restano in partita solo nel primo tempo. Apre le marcature Robson, prima con un calcio piazzato ...

Rugby – Guinness PRO14 : seconda trasferta per le Zebre - domani i bianconeri in Galles per affrontare i Dragons : La gara di Newport metterà di fronte due formazioni inserite in due gironi diversi che si sfideranno una sola volta in stagione Le Zebre sono pronte per affrontare la seconda trasferta della stagione: nel 4° turno del Guinness PRO14 i bianconeri scenderanno in campo domani sera alle 18.15 italiane in Galles per affrontare i Dragons. La gara di Newport metterà di fronte due formazioni inserite in due gironi diversi che si sfideranno una ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : Zebre a caccia dell’impresa con i Dragons : Quarta giornata per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2018-2019 di Rugby. Durissima trasferta per le Zebre: la franchigia tricolore vola a Newport contro i Dragons, con calcio d’inizio alle ore 18.15 italiane. La squadra di Michael Bradley va a caccia di una clamorosa terza vittoria in quattro uscite: servirà però dare tutto senza ripetere gli errori che ci sono stati, soprattutto nel primo tempo al Lanfranchi con il Cardiff (da ricordare ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : terzo appuntamento per le Zebre che ospitano il Cardiff Blues : terzo appuntamento stagionale per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2018-2019, sabato casalingo e in prima serata per quanto riguarda le Zebre che allo Stadio Sergio Lanfranchi ospitano i gallesi del Cardiff Blues nel match in programma alle 20.35. Sfida già importante per la banda di Michael Bradley che deve riscattare la sconfitta subita settimana scorsa a Connacht. Inizio di stagione comunque incoraggiante per la franchigia tricolore, che ...

Rugby – Guinness PRO14 : prima trasferta per le Zebre - quattro cambi nella formazione titolare : I bianconeri affronteranno gli irlandesi del Connacht allo Sportsground di Galway nel secondo turno del torneo celtico Le Zebre sono partite stamane da Parma verso l’Irlanda dove domani si terrà la prima trasferta stagionale ufficiale del Guinness PRO14. I bianconeri affronteranno gli irlandesi del Connacht allo Sportsground di Galway nel secondo turno del torneo celtico. Entrambe le squadre sono inserite nel girone A e si affronteranno ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : magia di Treviso - demoliti i Dragons in Galles! Due mete di Zanni : Treviso inizia il Pro 14 di Rugby nel miglior modo possibile espugnando il campo dei Dragons con il punteggio di 21-17. Meraviglioso successo del Benetton nella tana dei gallesi (si gioca al Rodney Parade di Newport), surclassati dai Leoni che si sono resi protagonisti di una prestazione davvero meravigliosa, la via ideale per incominciare una nuova avventura nel prestigioso torneo. I ragazzi di coach Kieran Crowley hanno dominato la scena in ...

Rugby – Guinness Pro14 : esordio positivo per le Zebre a Parma : Le Zebre trovano vittoria e cinque punti all’esordio a Parma contro i Southern Kings Le Zebre ripartono da dove hanno lasciato il Guinness Pro14, con una vittoria contro i sudafricani Southern Kings superati al Lanfranchi per 32-16 nel primo turno della stagione 2018/19. Col successo arrivano anche i cinque punti per la franchgia federale capace di segnare la quarta meta all’ultimo assalto dopo una gara sempre avanti nel punteggio. ...