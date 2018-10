Rugby | All Blacks inarrestabili contro l’Australia | i Wallabies stesi con il punteggio di

Rugby - Test Match 2018 : Nuova Zelanda-Australia 37-20. Tre su tre nella Bloedisloe Cup per gli All Blacks : La Bloedisloe Cup era già neozelandese dopo i due successi estivi nel The Rugby Championship, ma All Blacks e Wallabies, come da tradizione si sono sfidati anche in un terzo incontro in campo neutro. A Yokohama, in Giappone, una delle città che il prossimo anno ospiterà la Coppa del Mondo, la Nuova Zelanda batte ancora l’Australia per 37-20. Nel primo tempo gli All Blacks passano al 12′ con la meta di Squire, Barrett trasforma ed è ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : Zebre-Edimburgo 34-16. Grande ripresa e bonus offensivo all’ultimo respiro : Gara dai due volti quella di questa sera a Parma, ma le Zebre, grazie ad una ripresa praticamente perfetta, schiantano Edimburgo vincendo per 34-16 nella settima giornata del Pro14 di Rugby e conquistano cinque punti, ottenendo il bonus offensivo grazie ad una meta siglata nell’ultimo minuto di gioco. Nel primo tempo gli scozzesi dominano in lungo e in largo: al 7′ Hickey porta in vantaggio gli ospiti dalla piazzola, poi al 21′ ...

Rugby - Test Match 2018 : Nuova Zelanda-Australia domani a Yokohama. La Bloedisloe Cup è già degli All Blacks : Mancano 24 ore all’ultimo Match, ma la Bloedisloe Cup è già della Nuova Zelanda, eppure come da tradizione All Blacks e Wallabies si sfideranno in una terza partita in campo neutro e allora, ad un anno dalla Coppa del Mondo, quale miglior luogo se non il Giappone quale location ideale per tale confronto? Tra i campi che l’anno prossimo vedranno sfidarsi le venti migliori Nazionali di Rugby del mondo è stato scelto per ...

Rugby - la formazione dell’Italia per la sfida all’Irlanda a Chicago : il XV degli azzurri. Campagnaro capitano - debutta Meyer : Il 3 novembre sarà il giorno in cui l’Italia, alle ore 22 italiane, scenderà in campo contro l’Irlanda al Soldier Field di Chicago, normalmente destinato alle partite dei Bears in NFL. Si tratta del primo vero tassello nell’avvicinamento dell’Italia alla Coppa del Mondo del 2019, in cui gli azzurri sono inseriti nello stesso girone di Nuova Zelanda e Sudafrica. Il commissario tecnico Conor O’Shea ha già annunciato ...

Rugby femminile - nasce il Trofeo Sforza : premio che andrà alla squadra che meglio si comporterà nei 6 derby : ASD Rugby Monza 1949, Chicken CUS Pavia e CUS Milano Rugby si sono ritrovate attorno a un tavolo per dar vita a una competizione interna che vuole valorizzare il movimento rugbistico femminile della Regione L’unione fa la forza: è questo che ha spinto le tre realtà lombarde protagoniste del Campionato nazionale di Serie A femminile, ASD Rugby Monza 1949, Chicken CUS Pavia e CUS Milano Rugby, a ritrovarsi attorno a un tavolo per dar vita a ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : Edoardo Padovani lascia il ritiro dell’Italia e torna alle Zebre per un problema alla caviglia : Dopo il mediano di mischia Marcello Violi, che si è lussato una spalla con le Zebre, anche l’estremo Edoardo Padovani, suo compagno di club, lascia il ritiro della Nazionale italiana di Rugby, per un infortunio alla caviglia che gli impedirà di partecipare alla trasferta negli States dove l’Italia affronterà a Chicago l’Irlanda sabato 3 novembre. L’atleta rientrerà alla franchigia emiliana per continuare il recupero e ...

Rugby – Violi costretto al forfait - Padovani rientra alle Zebre : ItalRugby: forfait per Marcello Violi, Padovani rientra alle Zebre per proseguire il recupero Il mediano di mischia Marcello Violi non prenderà parte alla finestra internazionale di novembre: il venticinquenne numero nove delle Zebre Rugby Club, 16 apparizioni con la maglia della Nazionale Italiana Rugby, ha subito la lussazione della spalla nel match di Challenge Cup contro Bristol di sabato scorso e verrà sottoposto in giornata ad esami ...

Rugby – EPCR Challenge - le Zebre non lasciano scampo ai Bristol Bears - inglesi battuti 20-17 : Ottima vittoria per le Zebre contro gli inglesi dei Bristol Bears, i padroni di casa si impongono con il punteggio di 20-17 Ad una settimana di distanza dalla gara di andata giocata sabato scorso in Inghilterra, le Zebre hanno ospitato i Bristol Bears allo Stadio Lanfranchi di Parma nel secondo turno del girone 2 della coppa europea EPCR Challenge Cup. I bianconeri hanno schierato 11 Azzurri nel XV iniziale alla ricerca dei primi punti ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : arriva la rivincita - le Zebre battono Bristol allo scadere! : Tornano a vincere le Zebre: dopo ben quattro sconfitte consecutive al Lanfranchi di Parma la franchigia italiana torna al successo battendo nella rivincita di Challenge Cup 2018-2019 Bristol, che settimana scorsa si era imposto in casa per 43-22. Il risultato odierno è di 20-17 e arriva al termine dell’ennesimo match combattutissimo che vede spuntarla le Zebre proprio allo scadere: c’è ancora la possibilità di giocarsi il passaggio ...

Rugby - niente da fare per il Benetton : i Leoni sconfitti in trasferta dall’Agen per 20-19 : Sconfitta di misura per il Benetton Rugby nella sfida contro l’Agen, i Leoni si arrendono con il punteggio di 20-19 Allo Stade Armandie le cose si mettono subito bene per gli uomini di coach Crowley che passano in vantaggio con la meta di Bigi al secondo minuto di gioco. Il tallonatore biancoverde riesce ad andare oltre la linea al termine di una maul nata in seguito ad una touche sui 5 metri avversari. Al 9’ i Leoni padroni del ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Agen-Benetton 20-19. Allan sbaglia troppo - sconfitta per Treviso : Amara beffa per il Benetton nella seconda giornata della Challenge Cup di Rugby: la formazione trevigiana perde per 20-19 in casa dei francesi dell’Agen. Treviso, in vantaggio per oltre un tempo, si è fatta rimontare ad inizio ripresa fallendo poi le occasioni avute per il controsorpasso: i veneti devono accontentarsi del bonus difensivo. Nel primo tempo Benetton subito avanti: al 2′ marca Bigi ed Allan trasforma per lo 0-7 ...

Rugby – Challenge Cup : undici azzurri nel XV iniziale delle Zebre che sfidano Bristol a Parma : Nella giornata di domani le Zebre apriranno la loro stagione interna della EPCR Challenge Cup ospitando i Bristol Bears: undici azzurri nel XV iniziale della formazione italiana Lo Stadio Lanfranchi è pronto ad ospitare le coppe europee di Rugby anche per la stagione 2018/19: domani infatti le Zebre apriranno la loro stagione interna della EPCR Challenge Cup ospitando i Bristol Bears. La gara è valida per il secondo turno del girone 4 ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton ad Agen per centrare la seconda vittoria consecutiva : Challenge Cup, atto secondo: il Benetton vuole bissare il successo dell’esordio contro il Grenoble e restare in vetta alla classifica: di fronte un’altra squadra francese, l’Agen, da affrontare questa volta il trasferta. Nella prima uscita i francesi hanno perso 54-22 contro gli Harlequins, rimanendo a quota zero. Domani alle ore 19.30 avrà il via il primo confronto assoluto tra queste due formazioni e per l’occasione il ...

Rugby – Challenge Cup : i 23 Leoni del Benetton per la sfida contro Agen : Challenge Cup: i 23 Leoni del Benetton Rugby per il secondo round contro Agen Dopo il convincente successo dello scorso weekend ottenuto allo Stadio Monigo contro il Grenoble, i biancoverdi partiranno stamane per la Francia destinazione Agen dove domani sera ore 19.30 disputeranno il secondo round di European Rugby Challenge Cup. Nessun precedente tra le due squadre che si affronteranno allo Stade Armadie, l’incontro verrà diretto ...