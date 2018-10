Rosso Relativo di Tiziano Ferro compie 17 anni

optimaitalia

(Di sabato 27 ottobre 2018) Da quel giorno ha guadagnano numerosi dischi di platino, un disco di diamante, si è esibito negli stadi italiani sold out, ha rilasciato una raccolta di successi e girato il mondo: quel giorno era il 26 ottobre 2001 e sono trascorsi 17dal rilascio del discodi.A ricordare il suo debutto discografico è lo stesso cantautore di Latina che, con una storia su Instagram, sottolinea l'versario. Il 26 ottobre 2018 sono trascorsi esattamente 17dalla pubblicazione di quel primo progetto discografico trainato in classifica dal successo del singolo Xdono, rilasciato diversi mesi prima.è oggi una delle poche certezze del panorama musicale italiano ma 17fa muoveva i primi passi, al pari di molti altri giovani artisti. Un singolo azzeccato, Xdono, un debutto sorprendente in radio e quella canzone che risuonava a tutte le ore del ...