Ronda razzista a Brindisi | due arresti

Ronda razzista contro migranti : due arresti a Brindisi - : La Polizia ha fermato un uomo di 35 anni e uno di 42, entrambi residenti nella città pugliese, ritenuti responsabili di un'aggressione avvenuta lo scorso 19 ottobre nei confronti di due ragazzi ...

Ronda razzista contro migranti : arresti : 9.43 Due persone sono state arrestate dalla polizia su ordinanza di custodia cautelare perché ritenute responsabili dell'aggressione a sfondo razzista avvenuta il 19 ottobre scorso contro due stranieri, un ghanese e un senegalse, a Brindisi. Si tratta di due brindisini di 35 e 42 anni. Le due vittime erano state colte di sorpresa per strada e picchiate con mazze da baseball. Avevano riportato ferite giudicate guaribili entro i 30 giorni. Le ...

