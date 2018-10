Ronaldo ribalta l' Empoli da solo | la Juve fatica ma torna alla vittoria

Juventus - Cristiano Ronaldo ribalta l'Empoli : altra doppietta e show : TORINO - Il campionato non è la Champions e probabilmente l'ammirevole concentrazione con la quale l' Empoli ha affrontato la Juventus non è neppure paragonabile alla mollezza del Manchester United ...

Ronaldo ribalta l'Empoli : La Juventus vince 2-1 in rimonta in casa del l'Empoli . Al 28° Caputo sblocca il risultato e porta in vantaggio gli azzurri di Andreazzoli con uno splendido sinistro che batte Szczesny. Al 54° arriva ...

Messi-Cristiano Ronaldo - esordio shock : tripletta per la Pulce - espulso il portoghese. Ribaltate le gerarchie del Mondiale : Si sta giocando la gara di Champions League tra Valencia e Juventus, partita nervosa quella per il club bianconero. In particolar modo Ronaldo ha perso la testa, il portoghese ha tirato i capelli a Murillo, inevitabile l’espulsione per il calciatore portoghese. Una caduta di ‘stile’ quella di Ronaldo, un gesto sicuramente non da campione. La Juventus in rete con la doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Un vero campione ...