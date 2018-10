Ronaldo | CR7 | gol | irrompe | Juve | che grande squadra

Guardiola : Il Real senza Cr7 perde 60 gol. E Ronaldo si gode il tartufo toscano - Calcio : La città dove fu trovato il tartufo più grosso del mondo - 2,5 kg nel 1954 donato al presidente Usa, Samuel Truman- per il più grande calciatore del mondo', la sua ex squadra è chiamata a uscire dal ...

L’orologio di Cristiano Ronaldo ruba la scena : CR7 in conferenza stampa con il costosissimo “gioiello” [GALLERY] : Cristiano Ronaldo “brilla di luce propria” grazie all’orologio mostrato in conferenza stampa dal valore di circa 2 milioni di euro Le parole di Cristiano Ronaldo in conferenza stampa sono passate in secondo piano quando i giornalisti e gli ascoltatori dell’intervista a CR7 hanno notato l’orologio al polso del portoghese. Un gioiello dal valore di circa 2 milioni di euro spiccava al braccio del calciatore ...

Cristiano Ronaldo ritrova il Manchester United : la carriera di CR7 con i Red Devils : Il campione portoghese torna a Old Trafford, questa volta con la maglia della Juventus, per sfidare il 'suo' Manchester United, il club che anche grazie agli insegnamenti di Ferguson l'ha reso grande. ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - parla il fratello di CR7 : “mio fratello è un eroe” : Hugo Aveiro, fratello di Cristiano Ronaldo, parla dello scandalo sessuale che porta il nome del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, come ormai tutti sanno, è accusato da Kathryn Mayorga di violenza sessuale. Nel 2009 a Las Vegas l’insegnante e modella statunitense avrebbe subito uno stupro nella stanza d’hotel in cui si sarebbe ritrovata insieme al calciatore della Juventus. Tanti sono coloro che hanno commentato della ...

Juventus-Genoa - Cristiano Ronaldo timbra ancora il cartellino : gol facile facile per CR7 [VIDEO] : Cristiano Ronaldo ha siglato la rete del vantaggio per la Juventus contro il Genoa, un gol davvero facile per un calciatore del suo calibro Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la sua Juventus contro il Genoa in uno dei tre anticipi di giornata in Serie A. Un CR7 ispiratissimo, il quale ha colpito un palo prima di andare in rete per l’1-0. Un gol non certo difficile per Cristiano Ronaldo, aiutato dalla responsabilità chiara ...

Stupro Ronaldo : CR7 è tranquillo accanto a Georgina - ecco la dedica del portoghese [FOTO] : Stupro Ronaldo- ecco la foto di CR7 in un momento di svago accanto alla sua compagna Georgina Rodriguez. È questo il soggetto dell’ultima foto Instagram del fenomeno della Juventus accanto alla fidanzata e madre di sua figlia Alana Martina. Il calciatore della Juventus scrive: “momentos ” parlando degli attimi liberi accanto alla sua dolce metà. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Cristiano Ronaldo - Ruby Rubacuori torna sulle sue vecchie accuse a CR7 : “era il mio periodo selvaggio” : Ruby Rubacuori (nota per le vicende che la videro protagonista ad Arcore quando era ancora minorenne) torna sull’argomento Cristiano Ronaldo: ecco le sue ultime dichiarazioni a riguardo Con lo scandalo sessuale agli onori della cronaca che interessa Cristiano Ronaldo, qualsiasi donna legata a lui in passato torna al centro della scena. Dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico e Madalinia Ghenea sulla denuncia di stupro contro CR7 da ...

Cristiano Ronaldo in relax accanto a Georgina : la dedica di CR7 alla sua dolce metà : Cristiano Ronaldo posta una foto insieme alla sua metà su Instagram, la dolce dedica di CR7 alla sua compagna e madre di sua figlia Alana Martina Cristiano Ronaldo in un momento di svago accanto alla sua compagna Georgina Rodriguez. È questo il soggetto dell’ultima foto Instagram del fenomeno della Juventus accanto alla fidanzata e madre di sua figlia Alana Martina. Il calciatore della Juventus scrive: “momentos ” ...

Gigi Simoni : “Ronaldo il fenomeno più completo di CR7” : Gigi Simoni non ha dubbi: “Il mio Ronaldo era molto più completo, imprevedibile di Cristiano Ronaldo”. Questo il chiaro messaggio dell’ex tecnico dell’Inter in un’intervista esclusiva realizzata da “Sportnews.eu”. Lo storico allenatore nerazzurro ha colto l’occasione per esprime anche il suo punto di vista anche sull’imminente derby di Milano. Chiaro focus anche sulla lotta scudetto, ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro - Madalina Ghenea a tu per tu con CR7 : “vi racconto la mia impressione” : Madalina Ghenea parla del ‘caso Cristiano Ronaldo’, la bellissima modella romena difende CR7 dalle accuse Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro rivoltegli da Kathryn Mayorga attirano l’attenzione anche sulle ex fidanzate del campione della Juventus. Dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico (LEGGI QUI), anche Madalina Ghenea ha deciso di dire la sua sul ‘caso’ che sta creando una vera e propria ...

Orgoglio di papà - CR7 posta su Instagram il gran gol Cristiano Ronaldo Junior nei pulcini della Juve : Un colpo di tacco per saltare l’avversario, suolata a rientrare per evitare il portiere e tocco d’esterno in rete: una rete alla Cristiano Ronaldo per Cristiano Ronaldo Junior. La mostra al mondo intero proprio il fuoriclasse portoghese, nelle vesti di un papà Orgoglioso che carica sui social i gol di suo figlio, numero 7 di una delle formazioni dei pulcini 2010 della Juve. L'articolo Orgoglio di papà, CR7 posta su Instagram il gran gol ...

Ronaldo Jr show con i pulcini della Juventus : CR7 orgoglioso : TORINO - Lo show tra i difensori e due reti molto belle, con il commento di papà Cristiano Ronaldo affidato a un'icona con gli occhi a forma di cuore. CR7 ha postato sul suo profilo Instagram il video ...

Cristiano Ronaldo Junior continua a segnare : i gol pubblicati da CR7 su Instagram. VIDEO : Dopo il poker al debutto con i pulcini della Juve, il figlio di Cristiano Ronaldo continua a stupire in maglia juventina con l'Under 9. Spaventosa la media realizzativa, ben superiore , per ora, a ...

Georgina Rodriguez non abbandona Cristiano Ronaldo - la fidanzata di CR7 senza dubbi : “è la mia persona preferita” : Georgina Rodriguez e la dolce dedica d’amore a Cristiano Ronaldo, la spagnola ribadisce ancora una volta sui social il suo amore per CR7 Georgina Rodriguez, nonostante le accuse di stupro di Kathryn Mayorga al suo fidanzato, rimane convinta del suo amore per Cristiano Ronaldo. La bufera mediatica in cui si trova coinvolto il calciatore della Juventus non ha intaccato l’amore della spagnola per il suo compagno e padre di sua ...