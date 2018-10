Roma | uccide la ex con 5 colpi di pistola

Roma - spara e uccide l'ex fidanzata in mezzo alla strada : choc a Santa Palomba : Omicidio nella notte a Roma . Una ragazza di nazionalità romena è stata uccisa con alcuni colpi di pistola in strada a Santa Palomba , estrema periferia sud della Capitale. A sparare è stato l'ex ...

Roma - l'anteprima mondiale di 'Millennium - Quello che non uccide' : il red carpet del cast : Da Claire Foy a Sverrir Gudnason, da Synnove Macody Lund a Sylvia Hoeks, tutti i nuovi volti di Millennium alla Festa del cinema di Roma per l'anteprima mondiale di Quello che non uccide , tratto dal ...

Treno travolge e uccide uomo - traffico bloccato sulla Napoli-Roma : Tags: caserta cronaca italia napoli notizie nazionali roma traffico bloccato Treno travolge e uccide uomo Precedente

Gb - fa l'idRomassaggio nudo con altre donne : la fidanzata lo uccide a coltellate : Christopher Person quella sera voleva solo spassarsela con un paio di ragazze nella vasca idromassaggio, ma ha sottovalutato la gelosia della sua fidanzata e per questo è morto. Demi Harris, dal suo ...

Roma - bus turistico travolge e uccide viceprefetto : Incidente mortale questa mattina in pieno centro a Roma, dove un uomo di 54 anni, il viceprefetto di Roma Giorgio De Francesco secondo la stampa locale, è rimasto ucciso dopo esser stato travolto da un bus turistico in via Cavour, a due passi dalla stazione Termini.L'esatta dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma stando ai testimoni oculari sembra che l'uomo stesse attraversando la strada insieme alla moglie per raggiungere la fermata ...

Gran Bretagna - il fidanzato fa il bagno nudo nella vasca idRomassaggi con altre donne : lei lo uccide a coltellate : Christopher Person è morto per aver sottovalutato la gelosia folle della sua fidanzata, Demi Harris: se avesse capito di cosa era capace, non si sarebbe mai immerso nudo sotto i suoi occhi in una ...

Roma - soffoca la moglie e tenta il suicidio - il perito confessa : 'Mi chiedeva di ucciderla' : 'Da un anno mi chiedeva di ucciderla. E alla fine l'ho accontentata. Ho fatto quello che voleva'. Ha ucciso sua moglie per non vederla più soffrire. L'ha soffocata con le sue mani per esaudire il suo ...

Roma. San Giovanni : sessantenne uccide la moglie poi minaccia suicidio : Tragedia nel quartiere di San Giovanni a Roma. Una donna è stata trovata morta in casa sul letto. Accanto al

