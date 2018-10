Roma | spara in strada a una 23enne Poi chiama il 112 | “Ho ucciso l’ex” Fermato

Roma - spara e uccide l'ex fidanzata in mezzo alla strada : choc a Santa Palomba : Omicidio nella notte a Roma . Una ragazza di nazionalità romena è stata uccisa con alcuni colpi di pistola in strada a Santa Palomba , estrema periferia sud della Capitale. A sparare è stato l'ex ...

Roma : Polizia identifica uomo che ha sparato a Tor Bella Monaca - arrestato : Roma – Alle 14.30 di ieri, a Roma, diverse pattuglie della Polizia di Stato sono state mandate a Tor Bella Monaca perche’ erano stati sentiti dei colpi d’arma da fuoco. Quando gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Casilino sono arrivati sul luogo della segnalazione, hanno trovato un po’ di persone ma nessuno ha saputo dire nulla su quanto fosse accaduto. Estrapolate le immagini dalla telecamera di un ...

Roma - far-west in via Casilina : “Vi prego venite subito stanno sparando”. 5 arresti grazie ai filmati della videosorveglianza : I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone ritenute responsabili del tentato omicidio di un 52enne Romano, avvenuto a Roma lo scorso 3 settembre, nel corso di una sparatoria avvenuta nel piazzale antistante un’officina meccanica di via Casilina. subito dopo il conflitto a ...

Roma - entra in un bar all'Appio e spara 2 colpi : ferito alla pancia il proprietario : sparatoria nel quartiere Appio a Roma. Stasera un uomo con il volto coperto da passamontagna è entrato in un bar di via Giuseppe Manno e ha sparato due colpi di pistola contro il proprietario,...

Roma - sparatoria in strada in via Casilina : un ferito - : L'episodio è avvenuto intorno alle 12: i carabinieri hanno trovato una macchina con tracce di sangue vicino al Policlinico Casilino e rintracciato un uomo ferito che aveva raggiunto il pronto soccorso.

