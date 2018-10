Roma Film Fest | vince Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis

Carlo Verdone/ Video - l'attore Romano pronto per il suo nuovo film e una serie tv (Portobello) : Carlo Verdone ospite a Portobello racconterà i suoi prossimi progetti: si passa dal suo nuovo film a un possibile esordio in una serie televisiva ancora non si sa in che ruolo.(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:06:00 GMT)

Romanzo criminale : trama - cast e curiosità del film diretto da Michele Placido : Paramount Channel – il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, visibile sul 27 del digitale terrestre e sul canale 27 di Tivusat – trasmetterà domenica 28 ottobre alle ore 21.10 il film di culto del 2005 Romanzo criminale, primo adattamento del libro omonimo di Giancarlo De Cataldo. Pochi anni dopo, la stessa vicenda ha ispirato anche una serie prodotta da Sky. La messa in onda di Romanzo criminale, ...

Sigourney Weaver/ “Icona sci-fi? Sono troppo alta per fare film Romantici” : L'attrice Sigourney Weaver alla Festa del cinema di Roma racconta che nessun regista le ha mai proposto ruoli romantici, ma solo film di fantascienza ecco cosa ha detto(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 18:02:00 GMT)

Festa di Roma - Corleone : ovvero il film dal regista sotto copertura. Brusca intervistato con un cappuccio e guanti : Corleone: ovvero il film dal regista sotto copertura. “Perché se apparisse alla scoperta lo farebbero fuori immediatamente” annuncia la produttrice Donatella Palermo, “sostituta” del cineasta ungherese “necessariamente assente” Mosco Levi Boucault, a spiegare origini e senso del documentario che racconta la parabola criminale di Cosa Nostra, nella sua sanguinosa guerra per il potere contro tutti e tutto, specie contro lo Stato. Diviso in due ...

Francesco De Gregori alla Festa del Cinema di Roma con un docu-film di Daniele Barraco : “Vero dal Vivo. Francesco De Gregori”. È questo il titolo del film documentario, prodotto da Caravan in collaborazione con Rai Cinema, girato da Daniele Barraco durante il tour invernale del 2017 di Francesco De Gregori, tra i club d’Europa, Stati Uniti e i Real World Studios di Bath in Inghilterra, che questa sera, mercoledì 24 ottobre, sarà proiettato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma (Auditorium Parco della Musica – Sala ...

Martin Scorsese e i suoi 9 film classici italiani preferiti alla Festa di Roma 2018 : Ne Il Posto c'è un tema particolare, questo ragazzo che entra in un mondo nuovo, la disperazione post bellica che è ormai superata, ma con essa anche le promesse della società a un certo punto ...

Martin Scorsese - premio alla carriera alla Festa di Roma : “Ecco i miei film italiani preferiti. Avete tanti autori in gamba - fatela lavorare” : Standing ovation da copione, file di dieci ore, ragazzi con numeri “d’ingresso” scritti sulle braccia da parte dell’organizzazione. Cose folli, cose che accadono quando l’ospite si chiama Martin Scorsese, “un genio del cinema” tiene a chiamarlo Antonio Monda prima di accoglierlo sul palco. È indubbiamente l’incontro ravvicinato più atteso della 13ma edizione, e – con il premio alla carriera consegnatogli da un commosso Paolo Taviani (“Martin, ...

Martin Scorsese alla Festa del Cinema di Roma : «I film italiani mi hanno cambiato la vita» : Oltre due ore di incontro in una sala Sinopoli stracolma di pubblico e con un parterre di premi Oscar da stropicciarsi gli occhi, da Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo a Nicola Piovani e Giuseppe...

#RomaFF13. Il punto sui film del quinto giorno : "The Hate U Give" e "Boy Erased" : Quello che riteniamo rilevante nell'economia del racconto è il modo in cui l'omosessualità del giovane viene elaborata in famiglia. I genitori non rinunciano alle loro convinzioni e al loro universo ...

Il cast di Skam Italia al Roma Film Fest - dalla tematica LGBT alla terza stagione su Eleonora ed Edoardo (foto e video) : Il cast di Skam Italia al Roma Film Fest 2018 ha presentato dei contenuti esclusivi riguardanti la seconda stagione e ha confermato la produzione di un terzo ciclo di episodi, le cui storie gireranno intorno a Eleonora ed Edoardo. Una folla numerosa ha atteso il gruppo di attori e il creatore Ludoviso Bessegato che, nel corso della maniFestazione Alice Nella Città, dedicata ai giovani, non ha esitato a fare foto e selfie con i propri fan. Il ...

Festa del Cinema di Roma - Cate Blanchett è una strega viola in Il mistero della casa del tempo : “Da piccola ero ossessionata dai film horror” : “Perché non usare la magia per cambiarci quando possiamo diventare persone migliori?”. E naturalmente la divina Cate Blanchett non si riferisce alla chirurgia plastica (da cui non è contaminata..) bensì alla vera magia, quella che “risiede dentro di noi e ci permette di compiere gesti oltre le nostre possibilità”. Imperturbabilmente splendida, l’attrice australiana è finalmente approdata alla Festa del Cinema di Roma dove è accolta come merita: ...

Festa del Cinema di Roma 2018 - Il vizio della speranza di De Angelis : un film metaforico sulla gravidanza come “tempo di resistenza” : La foce livida del Volturno in pieno inverno. Una ragazzina nel bianco della prima comunione giace esanime in mezzo all’acqua: sembra un’Ofelia dei poveri, in realtà è destinata a diventare l’indomita eroina de Il vizio della speranza, il quarto lungometraggio di Edoardo De Angelis oggi in programma alla Festa del Cinema di Roma. Passato in prima mondiale lo scorso settembre al Festival di Toronto e qui in anteprima nazionale, il film pone al ...