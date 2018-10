Roma è scesa in piazza contro il degrado. E' il giorno di #Romadicebasta : In centinaia sono scesi in piazza del Campidoglio a Roma per protestare contro la sindaca Virginia Raggi e il degrado nella Capitale. "Vattene, incapace, a casa", sono gli slogan diretti alla prima cittadina, scanditi dai partecipanti al sit-in organizzato e lanciato tramite i social network, da sei donne: Emma Amiconi, Tatiana Campioni, Francesca Barzini, Valeria Grilli, Roberta Bernabei e Martina Cardelli. La protesta "Tutti per ...

“Roma dice basta” al degrado e scende in piazza del Campidoglio : «Roma dice basta». In migliaia sono scesi in piazza del Campidoglio per manifestare per la «Dignità di Roma» e per protestare contro la «grande monnezza», le buche, «l’abbandono della città». Una protesta pacifica con tanti cartelli ironici: da «Raggi, una buca vi inghiottirà» a «Roma (pulita) o morte». Protestano anche i commercianti, come que...

Roma dice BASTA E' LO SLOGAN CON IL QUALE E' STATO CONVOCATO UN SIT.IN il 27 OTTOBRE alle ore 10 - 30 in CAMPIDOGLIO : DICEva l'antropologa Margaret Mead: "Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati possa cambiare il mondo. In fondo è così che è sempre andata".

