“Roma dice basta” | tra rifiuti | buche e l’ipotesi di un rimpastone di giunta | Raggi

: 'Roma dice basta': i cittadini manifestano al Campidoglio contro il degrado della città - HuffPostItalia : 'Roma dice basta': i cittadini manifestano al Campidoglio contro il degrado della città - Agenzia_Ansa : #Romadicebasta in migliaia in piazza del #Campidoglio contro il degrado della città SEGUI LA DIRETTA - Corriere : «Roma dice basta»: protesta dei cittadini contro Raggi -

(Di sabato 27 ottobre 2018) “Dimmi quando te ne vai! Il mese, il giorno e l’ora in cui non ci rivedremo più”. La linea di credito sembra finita. E l’avvertimento, per Virginiaè una piazza del Campidoglio piena, trasformata in un avviso di sfratto. Un V-Day al contrario: nato dal web, praticamente dal nulla, senza l’appoggio di alcun partito (“magari l’avessimo portata noi tutta ‘sta gente”, ironizzava un dirigente locale del Pd), con migliaia di persone che si sono materializzate sotto il Marco Aurelio. Un colpo per il M5S romano che ora chiede alla sindaca un segnale forte. Un rimpasto di, ampio e profondo. Per ripartire. Ricominciare, o meglio “Ricominciamo”, come invocato addirittura da Adriano Pappalardo in persona dal palco allestito davanti a Palazzo Senatorio. Così, da “lanciare un segnale” si è passati inesorabilmente al coro “dimissioni, dimissioni”. Queste potrebbero arrivare comunque ...