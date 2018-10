“Roma dice basta” al degrado e scende in piazza del Campidoglio : «Roma dice basta». In migliaia sono scesi in piazza del Campidoglio per manifestare per la «Dignità di Roma» e per protestare contro la «grande monnezza», le buche, «l’abbandono della città». Una protesta pacifica con tanti cartelli ironici: da «Raggi, una buca vi inghiottirà» a «Roma (pulita) o morte». Protestano anche i commercianti, come que...

"Roma dice basta" : i cittadini manifestano davanti al Campidoglio contro il degrado della città : Sono in tanti in piazza del Campidoglio. Hanno portato con loro striscioni, musica e la voglia di fare qualcosa per la loro città, Roma. La manifestazione "Roma dice basta" è cominciata: i toni sono quelli di una protesta, ma anche di una festa, con la banda che suona e i cittadini che battono le mani a tempo."Vogliamo la Raggi", urlano alcuni cittadini, invocano una sindaca che, secondo gli organizzatori dell'iniziativa non ha ...

Roma dice BASTA E' LO SLOGAN CON IL QUALE E' STATO CONVOCATO UN SIT.IN il 27 OTTOBRE alle ore 10 - 30 in CAMPIDOGLIO : DICEva l'antropologa Margaret Mead: "Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati possa cambiare il mondo. In fondo è così che è sempre andata".

FRANCESCO TOTTI HA TRADITO ILARY BLASI 13 ANNI FA?/ Flavia Vento diceva “A Roma mi volevano menare” : FRANCESCO TOTTI e il presunto flirt con Flavia Vento: nell'autobiografia "Un Capitano" il calciatore smentisce la notte d'amore con la showgirl e conduttrice televisiva (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:22:00 GMT)

L'annuncio di Salvini : l'8 dicembre la Lega in piazza a Roma : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

Lotta greco-Romana - Mondiali Budapest 2018 : Ignazio Sanfilippo supera i sedicesimi nei 67 kg : Finalmente buone notizie per l’Italia dai Mondiali di Lotta di Budapest: in Ungheria nella greco-romana, categoria 67 kg, Ignazio Sanfilippo ha dominato il suo incontro dei sedicesimi, schienando il boliviano Yerko Fidel Cadtro Fernandez dopo circa un minuto e mezzo, quando era già in vantaggio 9-0. L’incontro si era messo subito bene per l’azzurro, che dopo 24″ aveva spinto fuori l’avversario, guadagnando i primi ...

Lotta greco-Romana - Mondiali Budapest 2018 : Fabio Parisi esce ai sedicesimi negli 87 kg : Si ferma ai sedicesimi la corsa di Fabio Parisi ai Mondiali di Lotta: a Budapest nella greco-romana, categoria 87 kg, l’azzurro è stato battuto all’esordio dal bielorusso Radzik Kuliyeu. Dopo aver a lungo condotto la contesa, l’azzurro si è fatto sorprendere ed ha subito lo schienamento. Nella prima metà di gara Parisi era passato in vantaggio per 1-0 a 4’42” e nella successiva fase di Lotta a terra aveva allungato ...

Mario Biondi - al via il tour con Quintorigo. A Roma sarà all'Auditorium il 27 dicembre : 'E sperimentazione sia! Ho pensato ad un connubio tra il moderno progressive dei Quintorigo, la maestria Jazz-Fusion di Federico Malaman, la grande conoscenza dei sound elettronici e l'esperienza ...

Roma - incidente scale mobili in metro : due tifosi russi ancora in codice rosso : Attualmente sono tre i tifosi russi ricoverati al Policlinico Umberto I per l’incidente di ieri sera sulla scala mobile della metropolitana A, alla fermata piazza della Repubblica. Si tratta di un 33enne ricoverato in codice rosso per un trauma complesso con frattura scomposta ed esposta dell’arto inferiore con ischemia acuta del piede, una frattura alle ossa nasali e una sospetta frattura di una vertebra cervicale. Il paziente ...