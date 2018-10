Roma dice basta | sit-in in Campidoglio contro il degrado - Le foto

“Roma dice basta” : tra rifiuti - buche e l’ipotesi di un rimpastone di giunta - Raggi aspetta la sentenza per falso : “Dimmi quando te ne vai! Il mese, il giorno e l’ora in cui non ci rivedremo più”. La linea di credito sembra finita. E l’avvertimento, per Virginia Raggi è una piazza del Campidoglio piena, trasformata in un avviso di sfratto. Un V-Day al contrario: nato dal web, praticamente dal nulla, senza l’appoggio di alcun partito (“magari l’avessimo portata noi tutta ‘sta gente”, ironizzava un dirigente locale del Pd), con migliaia di persone che si ...

“Roma dice basta” al degrado e scende in piazza del Campidoglio : «Roma dice basta». In migliaia sono scesi in piazza del Campidoglio per manifestare per la «Dignità di Roma» e per protestare contro la «grande monnezza», le buche, «l’abbandono della città». Una protesta pacifica con tanti cartelli ironici: da «Raggi, una buca vi inghiottirà» a «Roma (pulita) o morte». Protestano anche i commercianti, come que...