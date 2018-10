Roma | Di Francesco | “il Napoli è in forma”

Roma - Di Francesco : "A Napoli per iniziare la rimonta" : Il tecnico giallorosso in conferenza stampa: "Rischiamo di non rientrare in Champions, non possiamo più sbagliare"

Napoli-Roma - Di Francesco in conferenza : “Ritrovati” : Napoli-Roma– Una settimana fa la Roma incappava nel clamoroso ko casalingo contro la Spal. Uno dei momenti più bassi della gestione Di Francesco, una sconfitta che ha mostrato una Roma molto simile a quella vista in avvio stagione, quando i giallorossi faticavano nel trovare la giusta condizione fisica e mentale. In settimana però la Roma […] L'articolo Napoli-Roma, Di Francesco in conferenza: “Ritrovati” proviene da ...

Di Francesco : 'Roma squadra imprevedibile - a volte anche per me. Serve desiderio' : ROMA - 8 mesi fa la Roma trionfò al San Paolo contro il Napoli con una doppietta di Dzeko. Quella prestazione è la stella polare da inseguire per Di Francesco anche nella sfida di domani contro gli ...

Roma - Di Francesco : "Col Cska ci siamo ritrovati. Ora le altre devono temerci" : Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma. Getty A Napoli la Roma di Di Francesco cerca punti importanti in ottica Champions. L'obiettivo è replicare la buona prestazione in Champions contro il Cska ...

Roma - Pallotta : “mai parlato di Di Francesco” : “Contrariamente a quanto riportato oggi da alcuni articoli, dopo la partita di sabato non ho parlato dell’allenatore con Franco Baldini, Monchi, Mauro Baldissoni o Alex Zecca. I giornalisti che riportano queste conversazioni immaginarie stanno raccontando menzogne”: così il presidente della Roma, James Pallotta, sul profilo Twitter del club, a proposito di alcune indiscrezioni uscite subito dopo il ko casalingo contro la ...

Roma - Di Francesco : "Bene - ma c'è da lavorare e migliorare tanto" : "Dzeko? E' straordinario quando è in giornata, ma se avesse fatto gol con la Spal sarebbe stato meglio"

Roma - Di Francesco : "Bella vittoria - vorrei sempre una squadra così" : Un 3-0 per ripartite. La Roma stende il Cska , sale a quota 6 nel girone G di Champions e ritrova il sorriso. Eusebio Di Francesco non si fa prendere dall'entusiasmo, raccoglie i tre punti e invita i ...

Roma - nonostante la vittoria Di Francesco chiede maggior attenzione : “Le partite non si preparano in due ore” : Al termine della netta vittoria casalinga contro il Cska Mosca, Eusebio Di Francesco si è presentato ai microfoni di Sky per commentare la partita della sua Roma. Si comincia dal momento dei giallorossi e dall’andamento della partita: “È un po’ la mia squadra in questo momento, anche se prima avevamo fatto buone partite. Con la Spal abbiamo perso il filo logico, mentre oggi abbiamo atto buone cose, anche se con un ...

Roma-Cska Mosca - Di Francesco : “Abbiamo fatto cose interessanti” : Bella e rinfrancante vittoria, un secco 3-0 per la Roma contro il CSKA Mosca in Champions League. Con questa vittoria i giallorossi fanno un altro piccolo passo verso gli ottavi di finale. Ecco dagli schermi di Sky Sport le parole di mister Eusebio Di Francesco. DI Francesco NEL POST Roma-Cska Mosca La Roma passa dai […] L'articolo Roma-Cska Mosca, Di Francesco: “Abbiamo fatto cose interessanti” proviene da Serie A News Calcio ...

Dzeko “salva” la panchina di Di Francesco : Roma show all’Olimpico contro il Cska : Edin Dzeko formato Champions League, il centravanti bosniaco non sbaglia un colpo e dà nuova linfa alla panchina di Eusebio Di Francesco Edin Dzeko show questa sera allo stadio Olimpico. Il centravanti della Roma ha giocato una gara sontuosa, condita da 2 gol e un assist per la rete di Under. Tutto ciò ha di fatto annichilito il Cska, una squadra mostratasi assolutamente inferiore ai giallorossi visti oggi. Una risposta notevole quella ...

Di Francesco esonerato?/ Roma - ultime notizie allenatore : scartato Paulo Sousa - spunta Blanc! : Eusebio Di Francesco esonerato? ultime notizie Roma, nuovo allenatore: scartato Paulo Sousa, potrebbe arrivare un big dall'estero. Ecco di chi si tratta...(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 18:08:00 GMT)