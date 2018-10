Roma Cabina di regia per cura del ferro e rigenerazione urbana

Rappe in cabina guida in metro a Roma : ANSA, - Roma, 19 SET - In un lungo video in diretta mostra ai suoi fan come è facile intrufolarsi nella cabina di guida di un convoglio della metropolitana di Roma e restarci per alcune fermate senza ...

Roma - follia del rapper Gast : entra nella cabina di guida della metro B e la “sequestra”. La diretta choc : “Si potrebbero mettere anche le bombe“. Il rapper Gast, all’anagrafe Manuel Gastrite, in diretta video su Instragram ha provato a sequestrare un treno della metro B di Roma. Come un potenziale terrorista, ha prima tentato di sfilare una pistola a una guardia (mimando il gesto alle spalle all’uomo ignaro). Poi ha aperto la cabina di guida di un convoglio della metropolitana. Il video è durato 13 minuti. L'articolo Roma, ...

Il governo in soccorso di Virginia Raggi. Cabina anti-crisi sui rifiuti Romani al ministero dell'Ambiente : Il problema dei rifiuti a Roma è ancora lontano da una soluzione ed è il governo, secondo quanto riferisce Il Messaggero, a provare a dare una mano alla sindaca Virginia Raggi. Decreto datato 8 agosto: il ministero dell'Ambiente assume la guida di una nuova Cabina di regia anti-crisi.Come funzionerà e quali compiti avrà la Cabina di regia?"Sarà coordinata dal ministro in persona e metterà insieme Comune, ...