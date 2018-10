Roma-Bruxelles | a nessuno conviene questo scontro

Tregua tra Roma e Bruxelles sulla manovra. Juncker : dialogherò con Conte : Si abbassano i toni in attesa della scadenza del 13 novembre per i chiarimenti sul documento di bilancio. Moscovici: senza modifiche 'esploreremo altre opzioni' -

Nè con Roma - nè con Bruxelles : la terza via di Yanis Varoufakis : Tra chi ha imposto regole che non funzionano e chi vuole sfasciare tutto, spunta sempre il terzo a cercare di farsi spazio. Yanis Varoufakis, l'ex ministro dell'Economia greco che per primo contestò il Fiscal Compact e l'impianto economico dell'Eurozona 3 anni fa, convoca una conferenza stampa alla sede della stampa estera a Roma per lanciare ufficialmente la campagna elettorale del suo movimento 'Diem25' verso le europee 2019. "L'Italia ...

Draghi chiede di intervenire su rialzo spread. 'Fiducioso' su intesa Roma-Bruxelles : Ieri sera riunione a Palazzo Chigi tra il premier Conte, Di Maio e Salvini. Oggi verdetto di Standard&Poor sull' economia italiana -

Draghi : lo spread sta danneggiando le banche ma ho fiducia in un accordo tra Roma e Bruxelles : Il presidente della Bce Draghi si dice fiducioso sul raggiungimento di un accordo fra Roma e Bruxelles sulla legge di Bilancio. Ma avverte che l'aumento dello spread sta danneggiando i portafogli ...

Manovra - Wsj : “Sbagliata la battaglia dei mandarini di Bruxelles - così Roma può dire che bloccano volontà elettori” : “I mandarini di Bruxelles hanno scelto di fare la battaglia sbagliata contro Roma”. Mentre il governo Lega-M5s è alle prese con la bocciatura della Manovra e non mancano i malumori pure sul fronte della sinistra radicale europea, il Wall Street Journal ha pubblicato un editoriale in cui esprime perplessità sulla decisione della commissione. “Se Bruxelles vuole veramente vincere una battaglia sul bilancio”, si legge, ...

"Sulla manovra ci sarà accordo" Roma-Bruxelles - Draghi ottimista : E' doppio il segnale che arriva dal presidente della Banca Centrale Europea: rispettare le regole e cercare il dialogo. "Sono fiducioso che si troverà un accordo", ha detto Mario Draghi a proposito del negoziato sulla bozza di bilancio italiana Segui su affaritaliani.it

Roma scrive a Bruxelles : "No rischi con manovra" : "Riteniamo infatti che il rafforzamento dell'economia italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea", aggiunge. Comunque il governo, prendendo atto delle divergenze con Bruxelles ...

Manovra - Bruxelles vuole risposte entro lunedì. Austria : Roma mette tutti in pericolo : Poi c'è un'altra domanda politica e giuridica. Le regole non le ho stabilite io ma la Commissione". "Contrariamente a quello che leggo sulla stampa italiana non finirò a maggio, io ci sarò fino a ...

Scontro Roma-Bruxelles - Oettinger : 'La Ue respingerà la manovra italiana' : La manovra di bilancio dell'Italia non verrà approvata dalla commissione Ue. Lo sostiene il commissario europeo per il Bilancio, Guenther Oettinger, sottolineando che "si è confermata l'ipotesi che la ...

Bruxelles non si fida di Roma. Tria rassicura : li convinceremo : Mentre il governo in Italia litiga su come spendere la manovra in Europa si preparano a sottrarre all'Italia la possibilità di spenderla. I passaggi ufficiali che portano alla procedura di infrazione hanno tempi lunghi. Incerti, se è vero che il governo sta puntando tutto su un cambio degli equilibri politici in Europa, tale da permettergli di sforare le regole. Ma in Europa c'è chi li vuole accorciare i tempi dell'accusa e mettere il governo di ...

"Roma sfida le regole di Bruxelles che non piacciono a tanti". L'analisi del Financial Times : "Il bilancio di Roma sfida le regole di Bruxelles". È il titolo di un'analisi a pagina 2 del Financial Times, che spiega come il Patto di stabilità sia diventato complesso, e che non solo l'Italia ma molti altri vorrebbero cambiarlo."Roma consegnerà una bozza di bilancio che cancella gli impegni a ridurre il deficit l'anno prossimo, optando per misure espansionistiche e tagli alle tasse. I mercati sono preoccupati e i ...

Le Monde : "Bruxelles teme lo scontro con Roma. Alcuni contano sui mercati per piegare gli italiani" : "Bruxelles teme uno scontro con l'Italia" titola su tutta la prima pagina il quotidiano Le Monde, spiegando che "se mantiene un deficit del 2,4% del Pil, Bruxelles dovrà 'chiedere spiegazioni' al governo di Giuseppe Conte. Nel caso di rifiuto, gli europei possono teoricamente reclamare un nuovo progetto di bilancio, un'eventualità che finora non si è mai verificata. Alcuni, a Bruxelles, contano sui mercati per far piegare ...

Bruxelles in pressing su Roma : "Adesso c'è il rischio contagio" : L'Italia torna nel mirino dell' Unione Europea . Al centro degli attacchi che arrivano da Bruxelles c'è sempre il Def e le misure portate sul campo dal governo come flat tax, superamento della Fornero ...

