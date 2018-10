Roma Bando per la Befana a Piazza Navona

Roma. Ciclabile Prenestina : bando per la nuova bike lane : È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori per la nuova pista Ciclabile su via Prenestina, quasi

Roma - degrado e rifiuti a Villa Borghese. La denuncia : “Parco abbandonato a se stesso”. Il Comune : “A breve nuovi lavori” : “Vedi qui? Qui è pieno di topi, escono a centinaia”. Paola alza le mani mostrando le fessure a livello della strada all’ingresso principale di Villa Borghese. Fa parte del Comitato difesa di Villa Borghese, che da anni lotta per la riqualificazione di questa Villa storica nel cuore di Roma. Macchine, furgoni in divieto di sosta, pullman turistici, cantieri. “Manca la pulizia, la manutenzione del verde, dell’asfalto. Mancano regole: ognuno entra ...

Morta a Roma venerdì sera - in una palazzina abbandonata nel Quartiere San Lorenzo : venerdì 19 ottobre scorso a Roma al Quartiere San Lorenzo, a 300 metri dalla Stazione Termini, in una palazzina abbandonata è stata rinvenuta in fin di vita una ragazza 16enne. Desirèe, originaria di ,...

Roma - 16enne trovata morta in uno stabile abbandonato/ Ultime notizie - caso simile a Pamela Mastropietro? : Roma, 16enne trovata morta in uno stabile abbandonato. Ultime notizie, è giallo sulla scomparsa di una giovane di Cisterna: caso simile a quello di Pamela Mastropietro?(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:24:00 GMT)

Roma - in un casolare abbandonato trovati dipinti del XVII secolo : erano stati rubati nel 2001 da un albergo ai Parioli : Quattro dipinti antichi risalenti al XVII secolo, del valore complessivo di circa 200.000 euro, sono stati trovati dai carabinieri della Stazione di Zagarolo, insieme a personale della Sezione ...

Il bando va deserto. Per evitare un nuovo Spelacchio - Roma ricorre allo sponsor : La missione è evitare un nuovo "Spelacchio". Ma per il Comune di Roma è una sfida non da poco: il Campidoglio ha lanciato un bando per la donazione di un nuovo albero di Natale, con annessa installazione, addobbi e manutenzione. Il tutto a spese del privato. Il bando, pubblicato a giugno, tuttavia non ha avuto molto seguito tant'è che, come riporta il quotidiano Il Tempo, nessun privato si è fatto avanti per compiere ...

Roma : apertura buste bando rimozione veicoli previsto il 6/11 : Roma – E’ stata fissata per il giorno 6 novembre l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa dei partecipanti alla gara per la fornitura del servizio di rimozione dei veicoli sul territorio di Roma Capitale. Alla gara, i cui termini si sono chiusi lo scorso 8 ottobre, hanno partecipato due concorrenti. La seduta pubblica inizialmente prevista per il 9 ottobre e’ stata rinviata, a scopo ...

Roma. Festa Befana 2019 in piazza Navona : 17 posti a bando : Sono disponibili sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale gli avvisi di gara per le attività artigianali, le attività varie

Roma : Ricorso al Tar su bando gestione canili - mercoledì l’udienza : Roma – Il Comune di Roma ha indetto un bando di gara per la gestione dei canili di Roma. Nel bando non vi e’ una sola parola o riferimento alle associazioni animaliste. Un bando che prevede un importo di gara di oltre 5 milioni di euro per tre anni (per la precisione 6.592.216 euro compresa Iva per 3 anni di servizio; 2.197.405 euro l’anno, comprensivo del 10% di utile previsto per l’impresa aggiudicataria); a presentarsi ...

Emanuele Bevilacqua direttore pro tempore del Teatro di Roma in attesa del bando - Teatro e Critica : Il Consiglio di Amministrazione del Teatro di Roma Leggi altre notizie e articoli sull'avvicendarsi dei direttori del Teatro di Roma Leggi altri articoli di POLITICA CULTURALE Ogni giorno Teatro e ...

Roma - gabbie sporche e niente cibo : casa abbandonata diventa gattile lager : A Montecompatri , appena fuori Roma , una lite familiare ha avuto ripercussioni anche su un immobile. La casa, abbandonata ormai da oltre due mesi, è diventata un ricovero d'urgenza per alcuni gatti. ...

SICUREZZA STRADALE. DONATI 100 DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO DEI BIMBI IN AUTO IN TRE OSPEDALI DI Roma - MILANO E NAPOLI : Questa legge è senza dubbio uno di quei casi in cui la società, dalla politica, all'associazionismo alle realtà produttive fanno la differenza per vincere una battaglia di civiltà". In Italia in ...

Roma : Housing sociale - al via bando assegnazione area pubblica Santa Palomba : Nel IX Municipio la prima gara di welfare di comunità su superficie comunale Roma – Roma Capitale pubblica il primo bando per destinare un’area di proprietà comunale ad Housing sociale. Dopo la sottoscrizione nei mesi scorsi della Convenzione urbanistica che ha dato il via al primo programma di edilizia privata a carattere sociale che punta al welfare di comunità, oggi sulla Gazzetta Ufficiale, sui quotidiani e sul portale di Roma Capitale viene ...

MotoGp - Ezpeleta non abbandona Romano Fenati : “ha fatto un grosso errore - ma spero che torni a correre” : L’ad della Dorna ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione di Fenati, auspicando che torni a correre alla fine della squalifica Non tutti si scagliano contro Romano Fenati, protagonista di un brutto gesto nel corso della gara di Moto2 a Misano. Il pilota marchigiano è stato squalificato per aver premuto il freno a Stefano Manzi in pieno rettilineo, rischiando di farlo cadere a oltre 200 km/h. LaPresse/Alessandro La ...