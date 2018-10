Roma | 23enne uccisa con 5 colpi di pistola dal suo ex fidanzato | arrestato

Roma - spara in strada a una 23enne. Poi chiama il 112 : “Ho ucciso l’ex”. Fermato : Ha chiamato il 112 sabato sera, intorno alle 23.30, raccontando di aver sparato alla sua ex compagna, uccidendola. Arrivata sul posto, in via Ardeatina al chilometro 21 la polizia ha trovato il cadavere della ragazza, una romena di 23 anni, e Fermato poco distante il connazionale di 36 anni. L’omicidio è avvenuto poco prima, a Santa Palomba, estrema periferia sud della Capitale, zona dell’estrema periferia Romana verso i Castelli ...

Roma - seminarista e prostituto a Villa Pamphilj : 23enne denunciato : C'era anche un seminarista messicano di 23 anni fra i giovani che si prostituivano a Villa Pamphilj, dal lato di via Leone XIII, identificati e denunciati per atti osceni in luogo pubblico aggravati ...

Roma - ruba smartphone in una discoteca di Testaccio e aggredisce carabinieri : in manette 23enne : L'aveva puntata e poi è entrato in azione. In una discoteca della movida di Testaccio, un 23enne di origini senegalesi, ha rubato lo smartphone di una ragazza seduta al bancone per poi darsi alla fuga.

Addio a Zanza - la 23enne racconta l’ultima notte d’amore del re dei playboy Romagnoli : "Stava bene, io mi stavo rivestendo e ad un certo punto ha smesso di respirare, ho chiamato i soccorsi e poi gli ho tenuto la mano", così la 23enne che era con lui ha raccontato gli ultimi minuti di vita di Zanza, il playboy riminese Maurizio Zanfantisi morto nelle scorse ore a 63 anni dopo l'ultima notte d'amore in macchina.Continua a leggere

Miss Venere 2018 : vince la 23enne di Roma Martina Di Maria : ... Miss Venere Sorriso LOP e Liquids Miss Venere Web LOP Liquids, Giorgia Cacace; Miss Venere Instagram LOP Liquids, Martina Riboldi; Miss Venere Mascotte Zikilia, Asia Cipriano; Miss Venere Sport LOP ...