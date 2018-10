Road To Rome 2022 | il golf dà spettacolo a Castel dell’Ovo

Ryder Cup 2022 - Road to Rome : weekend all’insegna del golf “in piazza” : Con “golf in piazza” il Progetto Ryder Cup 2022 fa tappa a Salerno sabato 27 ottobre e a Napoli domenica 28. Il Lungomare si trasforma in un green con prove gratuite per tutti Il cammino del golf italiano verso la Ryder Cup 2022 riparte dalla Campania con “golf in piazza”, terza tappa stagionale della “Road to Rome 2022” in programma il 27 ottobre a Salerno e il 28 ottobre a Napoli. La conferenza di presentazione presso il Palazzo della ...