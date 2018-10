Ripescaggi Serie B LIVE | la prima squadra ripescata | le graduatorie e la sentenza del

Serie C - sospese fino al 25 novembre le partite delle squadre in attesa di Ripescaggio o riammissione : La situazione che coinvolge la Lega di Serie B e la Lega Pro , con il contenzioso relativo al format della Serie B , a 19 o a 22 squadre, e che vede interessate alcune società attualmente partecipanti ...

Serie C - rinvio di sei partite di Coppa Italia per la questione Ripescaggi : La Lega Pro ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare della Coppa Italia di Serie C delle società Catania, Novara, Pro Vercelli, Robur Siena, Ternana e Virtus Entella. Queste le sfide rinviate del secondo turno (gare del 30-31 ottobre 2018): Catania-Catanzaro; Monza-Novara; Pontedera-Robur Siena; Pro Vercelli-Alessandria, Virtus Entella-Carrarese; Viterbese Castrense-Ternana. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Ripescaggi - è caos : ecco la sentenza che ribalta tutto - le tappe di una vicenda vergognosa. Ecco i NOMI delle squadre riammesse in Serie B : Ripescaggi– E’ in arrivo una clamorosa rivoluzione il campionato di Serie B pronta a stravolgere anche quello di Serie C. La decisione di ieri del Tar è stata incredibile, sentenza che sconfessa sia la Lega di B che la Federcalcio sul blocco dei Ripescaggi e sulla Serie B a 19 squadre, si è deciso di riportare il campionato a 22 squadre. La nuova udienza è stata fissata per il 26 marzo 2019 ma risulta impossibile aspettare ...

Serie B a 19 squadre - Ripescaggi : Tar accoglie ricorso Ternana/ Ultime notizie - caos per Novara e Pro Vercelli : Serie B nel caos: a 19 o a 22? Tar accoglie ricorso della Ternana, caos anche per le posizioni da riesaminare di Novara e Pro Vercelli. Nuova pioggia di ricorsi?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 20:08:00 GMT)

Lega Serie B - convocata un’assemblea d’urgenza sulla vicenda Ripescaggi : A seguito della decisione del Tar sul format del campionato di Serie BKT, la Lega Serie B ha convocato un'assemblea d'urgenza per discutere la questione. L'articolo Lega Serie B, convocata un’assemblea d’urgenza sulla vicenda ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.