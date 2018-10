Rigore Empoli-Juve | proteste per un mancato penalty contro i bianconeri

Empoli-Roma - il labiale di Totti prima del Rigore di Caputo : 'Tanto glielo para...' : Di rigori ne ha calciati, segnandone, tanti, e sbagliandone, pochi, anche lui. Per Francesco Totti , dunque, un tiro dal dischetto non sarà mai qualcosa di normale. Anche adesso che non deve più ...

Rigore Empoli - il VAR conferma il tocco di mano di Under : l’errore di Caputo è clamoroso [VIDEO] : clamoroso errore di Caputo dal dischetto: Rigore sbagliato dell’Empoli dopo il tocco di mano di Under confermato dal VAR Non mancano i colpi di scena nell’anticipo di questa sera dell’ottava giornata del campionato di Serie A tra Empoli e Roma. Al rientro in campo dalla pausa, a far discutere è un tocco di mano in area. I giallorossi, in vantaggio grazie al gol di Nzonzi al 36′, hanno rischiato grosso, al 58′ ...