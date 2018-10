Rigore Empoli-Juve | proteste dei padroni di casa per un mancato penalty contro i

Empoli-Juventus diretta live 1-0 : proteste per un Rigore non fischiato! [FOTO e VIDEO] : 1/9 Marco Bucco/LaPresse ...

Rigore Empoli-Juve - proteste per un mancato penalty contro i bianconeri : Rigore Empoli-Juve – Si sta giocando un importante match valido per il campionato di Serie A, in campo Empoli e Juventus in una partita scoppiettante nei primi 45 minuti. Clamoroso risultato all’intervallo, padroni di casa in vantaggio con il gol di Caputo. E neglio ultimi minuti proteste per un Rigore non fischiato alla squadra di Andreazzoli per un fallo di mano da parte di Bonucci. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Empoli-Roma - il labiale di Totti prima del Rigore di Caputo : 'Tanto glielo para...' : Di rigori ne ha calciati, segnandone, tanti, e sbagliandone, pochi, anche lui. Per Francesco Totti, dunque, un tiro dal dischetto non sarà mai qualcosa di normale. Anche adesso che non deve più ...

Empoli-Roma - l’incredibile gufata di Totti! Il labiale sul Rigore non lascia dubbi : “glielo para” [VIDEO] : Un video, diventato virale sui social, svela l’incredibile gufata di Francesco Totti durante Empoli-Roma: l’ex capitano giallorosso commenta l’imminente rigore e Caputo lo sbaglia Ieri notte la Roma ha ottenuto tre punti importantissimi contro l’Empoli, espugnando il Castellani per 0-2. Eppure, sul risultato di 0-1, il calcio di rigore sbagliato da Caputo avrebbe potuto condurre la gara su altri binari. Con il ...

Empoli-Roma 0-2 : in gol Nzonzi e Dzeko. Caputo sbaglia un Rigore : Soffre da matti, soprattutto nella ripresa, ma alla fine la Roma porta a casa un'altra preziosa vittoria, la quarta consecutiva tra campionato e Champions, che gli permette di andare alla sosta con il ...

Rigore Empoli - il VAR conferma il tocco di mano di Under : l’errore di Caputo è clamoroso [VIDEO] : clamoroso errore di Caputo dal dischetto: Rigore sbagliato dell’Empoli dopo il tocco di mano di Under confermato dal VAR Non mancano i colpi di scena nell’anticipo di questa sera dell’ottava giornata del campionato di Serie A tra Empoli e Roma. Al rientro in campo dalla pausa, a far discutere è un tocco di mano in area. I giallorossi, in vantaggio grazie al gol di Nzonzi al 36′, hanno rischiato grosso, al 58′ ...

Empoli-Roma 0-1 La Diretta Vantaggio di Nzonzi - Caputo sbaglia un Rigore : Sabato sera di lusso al Castellani, dove è in programma per l'8a giornata di campionato la partita tra Empoli e Roma. I toscani hanno raccolto meno rispetto al gioco espresso nelle prime 7...