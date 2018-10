Ricciardo e Verstappen in prima fila Vettel e Hamilton in seconda

F1 – Ricciardo esaltato - Verstappen deluso e Hamilton ottimista : le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp del Messico : Tutta la gioia di Daniel Ricciardo dopo la pole position del Gp del Messico: Verstappen deluso, Hamilton ottimista Daniel Ricciardo rovina la festa di Max Verstappen: la Red Bull festeggia una favolosa prima fila nelle qualifiche del Messico, con l’australiano al suo ultimo anno col team di Milton Keynes in pole position. Ricciardo si prende un primo posto strepitoso in qualifica in terra messicana, lasciandosi alle spalle il suo ...

F1 - GP Messico 2018 : Daniel Ricciardo beffa Verstappen e centra la pole. Terzo Hamilton - quarto Vettel : Daniel Ricciardo centra la pole position del Gran Premio del Messico 2018 di Formula Uno e spegne i sogni del suo compagno in Red Bull, Max Verstappen, che voleva stabilire il nuovo record come detentore della pole più giovane della storia della classe regina. L’australiano riesce a superarsi nel finale arrivando a 1:14.759, beffano l’olandese per 26 millesimi. In seconda fila Lewis Hamilton (Mercedes) a 135, mentre è ...

Ricciardo rovina la ‘fiesta’ a Verstappen e si prende la pole - Red Bull straripante in Messico : Vettel dietro Hamilton : Il pilota australiano si prende la pole position del Gp del Messico, beffando il compagno di squadra Max Verstappen. Terzo Hamilton, mentre Vettel è solo quarto Dominio Red Bull nelle qualifiche del Gp del Messico, prima fila tutta appannaggio del team di Milton Keynes, che conferma la superiorità sul tracciato intitolato ai fratelli Rodriguez. Il pilota australiano ferma il crono sull’1:14.785, beffando di pochissimi millesimi il ...

DIRETTA FORMULA 1/ F1 qualifiche live : Ricciardo toglie la pole position a Verstappen! (Gp Messico 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Messico 2018 Città del Messico: cronaca e tempi delle due sessioni attese sul circuito (oggi sabato 27 ottobre)(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:58:00 GMT)

F1 - Verstappen non aiuta Ricciardo : “tante barzellette sul suo passaggio in Renault. Ritiri? Sensazione schifosa” : Il pilota olandese ha parlato della situazione del compagno di squadra, svelando anche il suo stato d’animo dopo l’ennesimo ritiro avvenuto ad Austin Non se la passa per niente bene Daniel Ricciardo, l’ennesimo ritiro arrivato in Texas ha aumentato la rabbia dell’australiano che non ne può più di tutti questi guardi alla sua monoposto. Photo4 / LaPresse Il futuro è tutt’altro che roseo per il driver di Perth, ...

F1 – Prima l’elogio a Verstappen - poi la frecciatina a Ricciardo : le parole di Helmut Marko dopo il Gp di Austin : Helmut Marko soddisfatto per il secondo posto di Verstappen negli Stati Uniti: il boss della Red Bull manda una frecciatina a Ricciardo Gara mozzafiato oggi ad Austin: il Gp degli Stati Uniti ha regalato uno spettacolo unico, con la vittoria speciale di Kimi Raikkonen, che torna al successo dopo 5 anni di digiuno, nella settimana del suo 39° compleanno. Festa rimandata per Lewis Hamilton, che vede sfumare il suo primo match point. Applausi ...

F1 - Ricciardo e i problemi in qualifica : “un anno squallido - vi dico perché Verstappen mi ha battuto” : Il pilota australiano ha spiegato quali problemi gli hanno impedito di stare davanti al compagno di squadra in questa stagione Un anno da dimenticare per Daniel Ricciardo, a parte le due vittorie ottenute nella prima parte di stagione. Dal Gp di Monaco in poi, l’australiano ha iniziato una parabola discendente che lo ha portato ad essere surclassato da Verstappen, riuscito a stargli davanti con regolarità. Photo4/LaPresse “E’ ...

F1 - Red Bull verso una pesante penalità a Sochi : brutte notizie per Verstappen e Ricciardo : La Red Bull va verso la sostituzione del motore sia di Verstappen che di Ricciardo, costringendo dunque i propri piloti a partire dal fondo dello schieramento Non sarà un week-end facile quello di Sochi per Ricciardo e Verstappen, la Red Bull infatti è intenzionata a sostituire entrambi i motori delle proprie monoposto, obbligando l’australiano e l’olandese a partire dal fondo della griglia. Una scelta dettata dal fatto che la ...

F1 - Ricciardo non perde la sua ironia : “Verstappen fa il compleanno domenica? Gli dedicherò la vittoria” : Il pilota australiano ha scherzato sul compleanno di Verstappen, sottolineando come potrebbe dedicargli la vittoria per farlo contento L’annuncio del suo passaggio alla Renault ha spinto la Red Bull a chiudere completamente i rapporti con Daniel Ricciardo, costretto a vivere da separato in casa questi ultimi mesi del Mondiale di Formula 1. Photo4/LaPresse L’australiano però non ha perso la sua ironia, una caratteristica che lo ...

F1 Singapore - Libere 1 : Ricciardo e Verstappen davanti - Vettel 3° : Singapore - Nella prima sessione di prove Libere sul tracciato cittadino di Marina Bay rivincita per Daniel Ricciardo. L'australiano ha fatto segnare il miglior tempo in 1'39'711 davanti al compagno ...

F1 - GP Singapore 2018 : doppietta Red Bull nella FP1 - con Ricciardo davanti a Verstappen - ma Vettel è in scia : Daniel Ricciardo (Red Bull) esce da un lungo periodo opaco e fa segnare il miglior tempo nel corso della prima sessione del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. L’australiano è sceso fino ad un ottimo 1:39.711 (con gomma HyperSoft), precedendo di 201 millesimi il compagno di scuderia Max Verstappen e di 286 Sebastian Vettel (Ferrari) a parità di mescola. Il tedesco, comunque, non ha chiuso un ulteriore tentativo che lo avrebbe ...

F1 – Singapore come Monaco? Red Bull ottimista : le parole di Ricciardo e Verstappen : Le sensazioni dei piloti Red Bull alla vigilia del Gp di Singapore: le parole di Ricciardo e Verstappen Tutto pronto a Singapore per un nuovo weekend di gara: la F1 torna protagonista dopo una settimana di pausa per una nuova appassionante sfida. Vettel cercherà di accorciare le distanze da Hamilton, mentre Raikkonen correrà con qualche motivazione in più, cercando di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dopo l’addio alla ...

F1 - obiettivi diversi per Verstappen e Ricciardo : le parole dei due piloti Red Bull dopo le qualifiche del Gp di Monza : I due piloti della Red Bull hanno analizzato l’esito delle qualifiche del Gp di Monza, sottolineando di avere obiettivi diversi Prima fila tutta Ferrari nel Gp d’Italia. Sul circuito di Monza è Kimi Raikkonen a firmare il giro più veloce, 1’19”119, davanti al compagno di scuderia Sebastian Vettel. Seconda fila per le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, che precedono la Red Bull di Max Verstappen, staccato ...

F1 – “Villaggio o formaggio” - Ricciardo e Verstappen esilaranti a Monza [VIDEO] : Che ridere con Ricciardo e Verstappen: i due piloti Red Bull esilaranti a Monza con la sfida “Villaggio o Formaggio” Il weekend di Monza sta entrando nel vivo: questo pomeriggio si disputeranno infatti le qualifiche del Gp d’Italia. La Red Bull lavora sodo per disputare un ottimo weekend, nonostante la penalità di Daniel Ricciardo, che ha deciso da qualche settimana ormai di lasciare il team la prossima stagione per ...