Restano in carcere gli indagati per la morte di Desirée Il Gip | Crudeli e senza

Desirée - i 3 indagati Restano in carcere : 19.38 restano in carcere i tre indagati in relazione allo stupro ed omicidio di Desirée. Lo ha deciso il gip di Roma, Maria Paola Tomaselli. Il gip ha infatti sciolto la riserva emettendo una ordinanza di misura cautelare in carcere per i senegalesi Brian Minteh, Mamadou Gara e per il nigeriano Alinno Chima.