Reggio Calabria | intesa tra consulenti del lavoro e Inps

Reggio Calabria - confisca beni per 25 milioni a imprenditore. La Dia : ‘Contiguità con esponenti di ‘ndrangheta’ : In primo grado, nel troncone del processo “Gotha” che si è celebrato con il rito abbreviato, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Stamattina però tutti i beni dell’imprenditore Michele Serra sono stati confiscati dalla Direzione investigativa antimafia che ha eseguito un provvedimento della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria. Su proposta del direttore della Dia e sotto il coordinamento del procuratore della ...

Violento terremoto nello Ionio : tremano diverse citta' del Sud. Catania - Siracusa - Reggio Calabria - Lecce - Taranto - Bari. : Una fortissima scossa di terremoto ha colpito il Mar Ionio dopo la mezzanotte di oggi, 26 Ottobre 2018, esattamente alle ore 01.07. Il sisma è stato di magnitudo 6.8 sulla scala Richter, secondo le...

Reggio Calabria : continua la riqualificazione urbana - ora tocca alla piazza di Tremulini : ... sistemazione della strada e dei marciapiedi per agevolare la realizzazione di uno spazio attrezzato ad uso collettivo, per proiezioni, spettacoli e manifestazioni e la posa di piante di ...

‘Ndrangheta - blitz dei carabinieri contro il traffico di cocaina. Arrestate 14 persone a Milano - Como e Reggio Calabria : È in corso, nelle province di Milano, Como e Reggio Calabria, un’operazione condotta dai carabinieri della Compagnia di Corsico, per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Milano, nei confronti di 14 persone, 10 italiani e 4 marocchini, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Le indagini, dirette dalla Direzione ...

‘Ndrangheta - colpo ai Barbaro-Papalia : 14 arresti tra Milano e Reggio Calabria. “Clan gestiva una rete di pusher marocchini” : Quattordici arresti per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Nuovo colpo alla cosca di ‘ndrangheta Barbaro-Papalia. I carabinieri della compagnia di Corsico stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a Milano, Como e Reggio Calabria: le persone citate nell’ordinanza sono dieci di nazionalità italiana e quattro marocchina. Le indagini sono dirette dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano e hanno ...

Reggio Calabria. Incidente sul raccordo autostradale : morto settantenne : Un uomo di 73 anni, G.M., è morto in un sinistro stradale lungo il raccordo autostradale di Reggio Calabria. L’Incidente

Prima neve della stagione sull’Etna - lo straordinario spettacolo visto da Reggio Calabria dopo una notte tempestosa [GALLERY] : 1/7 Foto di Massimiliano Pedi ...

Reggio Calabria : diversi interventi dei Vigili del Fuoco : I Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria sono stati impegnati in numerosi interventi tra i quali vi sono un incidente ferroviario che ha coinvolto di una persona, una persona caduta e deceduta in un burrone e il recupero di un bovino. Alle ore 8,00 la squadra SAF della sede centrale è intervenuta per il recupero di un bovino caduto in un dirupo nella Frazione Vinco di Reggio Calabria. Per il recupero dell’animale è stato necessario ...

Reggio Calabria - il 28 ottobre arriva l'acqua potabile della Diga del Menta : Reggio Calabria. Niente più carenza idrica per Reggio Calabria. Domenica 28 ottobre sarà una giornata storica per la città: dopo decenni di attesa e lavori a singhiozzo arriverà l'acqua della Diga del ...

Musical e tesori culturali a Reggio Calabria - Calabrò : 'un abbinamento vincente per gli studenti e gli istituti scolastici' : ... unica tappa in Calabria, con due spettacoli mattutini alle ore 10.15 esclusivamente per le Scuole e due spettacoli serali per tutti alle ore 21.00. 'I tanti studenti presenti in città, provenienti ...

Tragico incidente sulla Salerno-Reggio Calabria - un morto e 6 feriti : Approfondimenti incidente a Palma Campania, muore cuoco di 23 anni di Positano 30 settembre 2018 Drammatico incidente stradale, in serata, a Battipaglia, sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria , al ...

Il Dottor Puggioni si laurea all’Università di Reggio Calabria [FOTO] : 1/4 Foto Instagram ...

Presentato a Taurianova il V SIMPOSIO di MEDICINA del DOLORE che si terrà il 20 ottobre a Reggio Calabria

L’Italia è una grande Reggio Calabria : Non è stato dato sufficiente risalto alla protesta contro il sindaco di Reggio Calabria che invece è (per usare una parola difficile) paradigmatica dell’attuale rapporto fra cittadini e potere, anzi ne è (per usarne una ancora più difficile) l’epitome. I fatti li conoscete: a causa del maltempo nel