Ravenna | crolla un ponte | morto Danilo Zavatta Il video dell’incidente

(Di sabato 27 ottobre 2018) Il corpo di, tecnico della Protezione Civile di 55 anni scomparso ieri pomeriggio dopo il cedimento di una diga-invaso nel fiume Ronco a San Bartolo, nelte, è stato trovato nella serata di ieri sotto un cumulo di macerie, dopo essere stato fiutato dai cani delle unità cinofile che erano da ore sulle sue tracce. L’incidente è stato filmato in diretta. Nel, già acquisito dalla magistratura, si sentono le urla dei vigili del fuoco che intimano di allontanarsi dalla struttura poco prima del crollo. A quel punto si vede il tecnico, che si trovava sulla passerella per alcuni rilievi fotografici, che inizia a correre verso l’argine sinistro, ma non riesce a mettersi in salvo per pochi metri.era un tecnico della protezione civile che stava lavorando al collaudo dell’impianto idro-elettrico della chiusa, che già in passato presentava dei ...