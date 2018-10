Rally di Catalogna 2018 Streaming video e diretta Dazn | percorso | orario e vincitore

Rally Catalogna 2018 : Jari-Matti Latvala chiude in vetta la seconda giornata - Ott Tanak fora - grande equilibrio nella top-5 : E’ il finlandese della Toyota Yaris Jari-Matti Latvala a concludere in vetta all’overall la seconda e penultima giornata del RallyRACC Catalunya, penultimo atto del WRC 2018. Il finnico precede il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) di 4″7 e il fenomenale transalpino Sebastien Loeb (Citroen), alla terza apparizione quest’anno nel Mondiale, molto in palla con la sua vettura e distanziato di 8″0 dalla vetta. Una ...

Rally Catalogna 2018 : Sebastien Ogier fa sua la prima speciale davanti a Neuville e a Tanak : Parla decisamente francese la prima giornata del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada, penultima round del WRC 2018. Sebastien Ogier, su Ford Fiesta, si è aggiudicato la prova numero uno odierna che si è tenuta attorno al Museu Nacional d’Art de Catalunya, ai piedi del promontorio che sorge a sud di Barcellona, lunga 3.2 km. Il 5 volte iridato, vittorioso nell’ultimo appuntamento iridato in Galles, è partito con il piede giusto ...

Rally Catalogna 2018 : Neuville - Ogier e Tanak in lizza per l’iride. C’è Loeb nel ruolo di outsider! : Ci siamo. Da domani prenderà il via l’edizione 2018 del RallyRACC Catalunya-Rally de Espana, ultimo show europeo prima della chiusura del Mondiale in Australia. Un appuntamento posteriore a quello in Galles, dove le sorprese non sono mancate. Thierry Neuville (Hyundai) si presenta ai nastri di partenza in vetta alla graduatoria generale con 7 lunghezze di vantaggio sul francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) e 21 sull’estone Ott Tanak ...