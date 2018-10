Rally di Catalogna 2018 Streaming video e diretta Dazn | orario | percorso e programma

Rally Catalogna 2018 : Neuville - Ogier e Tanak in lizza per l’iride. C’è Loeb nel ruolo di outsider! : Ci siamo. Da domani prenderà il via l’edizione 2018 del RallyRACC Catalunya-Rally de Espana, ultimo show europeo prima della chiusura del Mondiale in Australia. Un appuntamento posteriore a quello in Galles, dove le sorprese non sono mancate. Thierry Neuville (Hyundai) si presenta ai nastri di partenza in vetta alla graduatoria generale con 7 lunghezze di vantaggio sul francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) e 21 sull’estone Ott Tanak ...