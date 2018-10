Ragusa | mediatore culturale violenta una richiedente asilo | arrestato

Ragusa - mediatore culturale violenta richiedente asilo : arrestato/ Ultime notizie - picchiata per il silenzio : Ragusa , mediatore culturale violenta richiedente asilo : arrestato . Ultime notizie , donna picchiata per il silenzio : frattura delle ossa nasali, della mascella e dello zigomo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 13:09:00 GMT)

Ragusa - mediatore culturale violenta ospite del centro richiedenti asilo : arrestato 26enne del Gambia : Un mediatore culturale A.S, 26 anni, del Gambia , è stato arrestato dalla polizia a Ragusa con l'accusa di avere violentato una ospite del centro per richiedenti asilo. Dopo lo stupro la donna è stata ...