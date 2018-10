Raggi | ' In piazza c' era la vecchia guardia Pd Io vado avanti a testa alta'

Raggi : Pd camuffato in piazza - strumentalizza dopo aver distrutto Roma : Con un durissimo post su Facebook, Virginia Raggi critica il "Pd che strumentalizza" la manifestazione contro il degrado a San Lorenzo, Roma, dopo la morte di Desirée in un locale privato abbandonato. ...

ROMA DICE BASTA/ Migliaia in piazza al Campidoglio : Pd e Forza Italia "adottano" manifestazione contro Raggi : ROMADICEBASTA, sit-in in Campidoglio contro il degrado. Ultime notizie, nel mirino il sindaco Virginia Raggi: presente Carlo Calenda, "stanchi della gestione"

“Roma dice basta” - in migliaia scendono in piazza contro il degrado e la Raggi : «Roma dice basta». In migliaia sono scesi in piazza del Campidoglio per manifestare per la «Dignità di Roma» e per protestare contro la «grande monnezza», le buche, «l’abbandono della città» oltre che chiedere le dimissioni della prima cittadina della Capitale. Una protesta pacifica con tanti cori e cartelli ironici: da «Raggi, una buca vi ingh...

#Romadicebasta : in migliaia in piazza contro la sindaca Raggi : Roma, 27 ott., askanews, - 'Tutti per Roma, Roma per tutti' 'il vento è cambiato e sa di mondezza'. Con questi slogan il coordinamento anti/degrado #Romadicebasta nato online ha centrato il suo primo ...

“Roma dice basta” - centinaia di persone in piazza contro la Raggi : “Dimissioni” : “Roma dice basta“. Con questo slogan, lanciato sui social, si sono riuniti in piazza del Campidoglio centinaia di romani in polemica con l’amministrazione di Virginia Raggi. Protestano contro la “grande monnezza“, le buche, la sporcizia, “l’abbandono della città”. “Vogliamo che Roma torni a essere una capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, con un’idea di futuro”, spiega il ...

Roma. Centinaia in piazza : "Basta degrado. Raggi dimettiti" : ... che non vengono sottoposti da anni a manutenzione, secondo quanto denunciano le rappresentanze sindacali, che spesso si guastano, enon raramente - come raccontano tanti episodi di cronaca - prendono ...

Raggi : "Piazza dei Navigatori a Roma è un esempio di democrazia partecipata" : "Mesi fa abbiamo chiesto ai cittadini di ipotizzare progetti per l'area dell'VIII Municipio, l'amministrazione li ha valutati e ne ha selezionati alcuni verificandone la fattibilità. Oggi la ...