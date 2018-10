Qualcomm | «Apple ci deve 7 miliardi»

Qualcomm querela Apple per furto a favore di Intel : Qualcomm afferma che Apple ha rubato la sua tecnologia wireless al fine di liberarsi della necessità di affidarsi ai suoi componenti. Si presume che Apple abbia dato il codice di Qualcomm a Intel per far si che aumentasse la velocità dei propri modem di Intel, noti per essere più lenti. La causa Questa notizia proviene dall’ultimo aggiornamento di una battaglia legale iniziata 2 anni fa. Questa vede Apple accusare Qualcomm di abusare della ...