ilfattoquotidiano

: Psicofarmaco chiama altro psicofarmaco. La psicoterapia invece è un investimento su se stessi… - Cascavel47 : Psicofarmaco chiama altro psicofarmaco. La psicoterapia invece è un investimento su se stessi… -

(Di sabato 27 ottobre 2018) Nel suo libro La sospensione degli psicofarmaci Peter R. Breggin, psichiatra e ricercatore, spiega gli effetti collaterali degli psicofarmaci antidepressivi, antipsicotici, benzodiazepina, litio e il dubbio sull’effettiva utilità degli stessi. E’ una questione che gli psicoterapeuti sostengono da sempre, osservandola quotidianamente nella pratica clinica. Che gli psicofarmaci abbiano effetti iatrogeni non è una novità, i bugiardini degli stessi sono una lunga lista di evenienze possibili all’assunzione. Che gli effetti collaterali riguardino proprio i sintomi che questi dovrebbero risolvere è il paradosso messo in evidenza da sempre più numerose ricerche ultimamente. Non che anche questo non si sapesse da tempo, alcuni colleghi psichiatri e psicoterapeuti mi fanno presente che ai tempi della loro specializzazione venivano messi in guardia da docenti illuminati, sugli effetti degli ...