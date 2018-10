Protezione Civile | in Belice esercitazioni per il recupero dei beni culturali e test di ...

Allerta meteo della Protezione Civile : Domenica 28 Ottobre giornata di SEVERO MALTEMPO : La Protezione Civile ha emanato un'Allerta meteo per la giornata di domani, in seguito a forti precipitazioni che colpiranno soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche della nostra...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per Domenica 28 Ottobre : allarme Rosso al Nord/Est - arancione in altre 11 Regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione di origine atlantica, che provoca condizioni di forte instabilità con piogge diffuse e persistenti al Nord, in estensione al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e venti forti su tutta la Penisola. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Ravenna - cede un ponte in diretta tv : muore un tecnico della Protezione civile. Le immagini del suo tentativo di fuga : Giovedì 25 ottobre è crollato un ponte a San Bartolo, nel Ravennate, mentre erano in corso le indagini dei tecnici della Protezione civile. L’incidente è stato ripreso, in diretta, da Tr24. Come si vede nelle immagini sul viadotto, poco prima del cedimento, c’erano due persone impegnate nel collaudo. Una di loro, Danilo Zavatta, 55 anni, non è riuscito a mettersi in salvo ed è morto schiacciato dalle macerie. La struttura, che ha ...

Cede l'invaso su cui stava lavorando - muore un tecnico della Protezione civile. Dramma ripreso in diretta : stava facendo dei rilievi quando una parte dell'invaso su cui stava lavorando è crollata e l'ha inghiottito, uccidendolo. A nulla è servita la sua corsa, né l'allarme dei vigili del fuoco che gli urlavano di allontanarsi. L'intera sequenza del crollo di parte della diga sul fiume Ronco, nel Ravennate, dove è morto Danilo Zavatta, 55 anni, tecnico della Protezione civile, è stata filmata in diretta.Nel video, ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della Protezione Civile per il weekend : allarme “Rosso” già Sabato - Domenica maltempo estremo. I bollettini e le MAPPE : Allerta Meteo – Una perturbazione di origine atlantica, posizionata sulla penisola iberica, farà confluire, sulla nostra Penisola, correnti meridionali instabili che determineranno piogge diffuse e persistenti e un deciso aumento della ventilazione da sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Protezione Civile : intensa ondata di maltempo domani al Nord - ecco i dettagli : La giornata di domani sarà caratterizzata da un forte peggioramento atmosferico che interesserà le regioni centro-settentrionali della nostra penisola, ad opera di una saccatura Nord-atlantica che...

Protezione Civile : cordoglio per la scomparsa di Danilo Zavatta : Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il più sincero cordoglio per la scomparsa di Danilo Zavatta, il collega della Protezione Civile dell’Emilia Romagna, deceduto ieri nello svolgimento del proprio lavoro, durante il monitoraggio della diga-invaso di San Bartolo, nel ravennate. Nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari, il Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, rinnova la stima e l‘apprezzamento per tutte le componenti, ...