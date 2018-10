Prima guerra mondiale | a Saturnia monumento ai caduti restaurato con targa e canne di

La Sicilia continua a regalare meraviglie nascoste per secoli : rinvenuto un rostro decorato della Prima guerra Punica e dei fossili di 9mila anni fa : Un rostro romano con una decorazione in rilievo, raffigurante una vittoria alata a tutto tondo, è stato rinvenuto e portato in superficie dai fondali a nord ovest dell’isola di Levanzo, tra i 75 e i 95 metri di profondità, durante la campagna di ricerche effettuata a settembre e ottobre dalla Soprintendenza del mare in collaborazione con i subacquei altofondalisti della Gue (Global Underwater Explorer) e il reparto operativo aeronavale ...

Al via la più imponente esercitazione Nato dalla fine della Guerra Fredda - Italia in Prima linea : Da oggi fino al 7 novembre la Nato è impegnata in Norvegia nell'operazione Trident Juncture 2018, la più imponente manovra militare dalla fine della Guerra Fredda. Circa 50 mila militari, con 10 mila mezzi terrestri e oltre 300 fra aerei e navi da Guerra saranno impegnati nell'esercitazione, che serve a testare la capacità di risposta dell'Alleanza Atlantica contro un Paese membro.L'Italia è in primo piano: il nostro ...

Giornalista siriana : "sono la Prima corrispondente di guerra donna in Siria" - : Siria, a Deir ez-Zor 60 vittime tra civili a seguito dei raid della coalizione USA Solo nel 2013 il mondo ha iniziato a riconoscere che, quelli che inizialmente erano rappresentati come ribelli ...

Le manifestazioni per il Centenario della Prima guerra Mondiale a Vasto : Gli eventi, di notevole levatura, comprendono mostre, convegni, dibattiti, spettacoli bandistici e concerti, che sono stati organizzati anche grazie alle associazioni, alle scuole, i cori cittadini e ...

Centenario della fine della Prima guerra mondiale - gli appuntamenti a Vasto : Gli eventi, di notevole levatura, comprendono mostre, convegni, dibattiti, spettacoli bandistici e concerti, che sono stati organizzati anche grazie alle associazioni, alle scuole, i cori cittadini e ...

Le ragioni della rabbia e la Prima guerra di secessione europea : Si intitola "Gli arrabbiati. La prima guerra di secessione europea" (La Nuova Europa) l'ultimo libro di Roberto Sommella, giornalista economico, direttore delle Relazioni esterne dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e fondatore de La Nuova Europa. Quello che segue è un estratto del libro, che analizza l'Europa di oggi, l'emergere dirompente di egoismi e nazionalismi, e i rischi che sta correndo la costruzione ...

Alberto Sordi - processo eredità : oggi la Prima udienza/ Ultime notizie - guerra da 40 milioni di euro : Alberto Sordi, processo eredità: oggi la prima udienza. Ultime notizie, guerra da 40 milioni di euro: le parole del medico Rodolfo Porzio a Storie Italiane(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:37:00 GMT)

Grobbelaar e la guerra : "Quanta gente ho ucciso? Non posso dirlo - ma la Prima volta è orribile" : L'ex portiere del Liverpool ha raccontato alcuni dettagli del conflitto in Rhodesia: "Alcuni miei compagni si suicidavano"

La Francia ha ammesso per la Prima volta le torture durante la Guerra d’Algeria : Il presidente francese Emmauel Macron ha ammesso per la prima volta che l’esercito Francese fece ricorso alla tortura durante la Guerra d’Algeria, che fu combattuta tra il 1954 e il 1962 e si concluse con l’indipendenza dell’Algeria dopo 130 anni The post La Francia ha ammesso per la prima volta le torture durante la Guerra d’Algeria appeared first on Il Post.

W L'Italia Prima puntata 13 settembre 2018 diretta : immigrazione - guerra delle frontiere : [live_placement]W L'Italia prima puntata 13 settembre 2018: anticipazioni prosegui la letturaW L'Italia prima puntata 13 settembre 2018 diretta: immigrazione, guerra delle frontiere pubblicato su TVBlog.it 13 settembre 2018 21:41.

Carige - guerra di esposti Prima dell'assemblea : Malacalza chiama in causa la Consob : Milano - Sale ulteriormente di tono, lo scontro tra i soci di Banca Carige in vista dell'assemblea del prossimo 20 settembre : la famiglia Malacalza, dopo avere chiesto al tribunale di Genova di ...

Palio di Siena - la giunta vota a favore di un’edizione straordinaria per i 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale : A Siena l’ultimo Palio straordinario fu celebrato diciotto anni fa, nel 2000, in occasione del Giubileo. Ora, a sole due settimane dalla corsa che ha incoronato la Lupa per la 37° volta, le contrade potrebbero tornare a sfidarsi in un periodo atipico come novembre per celebrare il centenario della fine della Prima guerra mondiale. L’idea è venuta a metà agosto ad Assoarma (la federazione delle associazioni d’arma) che ha mandato la richiesta ...

Flop Guerra e Pace - la Prima puntata bocciata dal pubblico : il 3 settembre andrà meglio? : L'esordio di Guerra e Pace su Canale 5 è stato un vero e proprio Flop. La mini serie inglese era molto attesa dai patiti del genere ma è vero anche che chi era davvero interessato, aveva già usato lo streaming o simili per vedere gli episodi ormai due anni fa. Questo ha remato contro l'esordio della serie che ieri ha registrato poco più del 9% di share lasciando temere il peggio. Normalmente le fiction o le serie tv subiscono poi un piccolo ...

Guerra e Pace Prima puntata : anticipazioni 29 agosto 2018 su Canale 5 : Guerra E Pace prima puntata. Su Canale 5 arriva da mercoledì 29 agosto 2018 in prima serata la mini serie tv prodotta da BBC e ispirata al capolavoro letterario di Lev Tolstoj. Di seguito ecco trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Guerra e Pace serie tv su Canale 5 Amori, intrighi ed epiche battaglie sono al centro della ricostruzione di un capolavoro senza tempo. Un kolossal tv campione di ...