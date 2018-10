Premier League | risultati 10ª giornata | netta vittoria del Liverpool

Premier League : poker Liverpool al Cardiff e vetta solitaria - bene anche Watford e Bournemouth : 4-1 con qualche patema risolto nel finale, doppietta di Mané, per Klopp, doppio 3-0 per Hornets e Cherries che si confermano in zona Europa League

La Premier League non è così equilibrata come sembra : La classifica dà l'idea di un campionato aperto e molto combattuto, ma i dati dicono il contrario The post La Premier League non è così equilibrata come sembra appeared first on Il Post.

Probabili Formazioni Manchester United vs Everton - Premier League 28-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Manchester United-Everton, Premier League 2018/2019, Ore 17.00: Entrambe le squadre con l’11 visto nel match precedenteLa domenica di Premier League, valida per la 10^giornata, si chiude con il match dell’Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United e l’Everton.Come arrivano Manchester e Everton?I Red Devils arrivano dalla sconfitta rimediata nell’ultima giornata di UEFA Champions ...

Probabili Formazioni Crystal Palace vs Arsenal - Premier League 28-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Crystal Palace-Arsenal, Premier League 2018/2019, Ore 14.30: Eagles con l’11 visto contro l’Everton; Gunners con il rientro di Lacazette dal 1′La domenica valevole per la 10^giornata di Premier League vede il match di Selhurst Park tra i padroni di casa del Crystal Palace e l’Arsenal.Come arrivano Crystal Palace e Arsenal?Le Eagles arrivano da ben 3 sconfitte consecutive, l’ultima delle ...

Probabili Formazioni Burnley vs Chelsea - Premier League 28-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Chelsea, Premier League 2018/2019, Ore 14.30: Clarets con l’11 visto la settimana scorsa; nei Blues torna Giroud al centro dell’attaccoLa domenica valevole per la 10^giornata della Premier League si apre con la sfida di Turf Moor tra i padroni di casa del Burnley e il Chelsea.Come arrivano Burnley e Chelsea?I Clarets arrivando da un periodo difficile in Premier League, in quanto non vincono, ...

Probabili Formazioni Liverpool vs Cardiff - Premier League 27-10-2018 : Le Probabili Formazioni di Liverpool-Cardiff City, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Dubbio Keita nei Reds; Blue Birds con l’11 visto nel match precedenteIl sabato valevole per la 10^giornata di Premier League vede il match di Anfield Road tra i padroni di casa del Liverpool e il Cardiff City.Come arrivano Liverpool e Cardiff?I Reds arrivando dalla vittoria facile in UEFA Champions League contro la Stella Rossa, che gli ha permesso ...

Scoppia il caso in Premier League : "Sarri si è scaccolato e poi si è pulito su Mourinho" : In Inghilterra Scoppia un nuovo caso Mourinho . Ma questa volta il tecnico portoghese, attuale allenatore del Manchester United, ma lo sarà ancora per molto visti gli scarsi risultati?,, sarebbe '...

Premier League - FA apre procedimento su Ianni ed effettua richiamo per Mou dopo Chelsea-United : Chelsea-Manchester United non è ancora terminata per la Football Association. Secondo il Daily Mail, infatti, la FA ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Marco Ianni, collaboratore tecnico del Chelsea, con l’accusa di condotta scorretta per aver provocato la panchina dei “Red Devils” dopo il 2-2 in extremis dei “Blues”. Tra l’altro Ianni, secondo il tabloid britannico, non aveva neanche ...

Premier League - l’Arsenal non si ferma più : successo anche contro il Leicester : Si è conclusa una giornata importante valida per la Premier League, in campo l’Arsenal che ha avuto la meglio del Leicester in un match molto importante per le zone alte della classifica. I Gunners stanno attraversando un momento super e si candidano ad essere protagonisti fino alla fine della stagione anche per il titolo. Sempre più determinante l’attaccante Aubamejang, l’ex Borussia Dortmund autore di una doppietta ...

Le partite del giorno – Si gioca in Serie A - Serie B e Premier League : Le partite del giorno – Dopo la pausa per lasciare spazio alle Nazionali, tornano i campionati europei, in particolar modo grande spettacolo in Italia, si gioca in Serie A, Serie B. Partita interessanti anche all’estero, in particolar modo Premier League, Bundesliga e Liga. Ecco il programma completo. Le partite del giorno Arsenal-Leicester Sampdoria-Sassuolo Benevento-Livorno Sociedad-Girona SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Pronostico Arsenal vs Leicester City - Premier League 22-10-2018 e Analisi : Premier League 2018-2019, 9^ giornata, Analisi e Pronostico di Arsenal-Leicester City, lunedì 22 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Arsenal-Leicester City, lunedì 22 ottobre. I Gunners vogliono continuare il loro periodo d’oro in Premier League sperando di conquistare i tre punti contro le Foxes nel Monday Night che chiude la nona giornata. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Arsenal e Leicester ...

Premier League - spettacolo a Stamford Bridge : finisce con un pareggio tra Chelsea e Manchester United : Una grande giornata di spettacolo quella andata in scena nella giornata di ieri a Stamford Bridge , dove Chelsea e Manchester United se le sono date di santa ragione, dando vita ad uno scontro ricco ...

Premier League in esclusiva su Sky fino al 2022 : Premier League Il matrimonio tra Sky e la Premier League si allunga ancora. La pay tv, infatti, annuncia di essersi assicurata in esclusiva per l’Italia, per altre tre stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), i diritti tv per la trasmissione delle partite del campionato inglese, da molti considerato uno dei più avvincenti e spettacolari di sempre. Saranno più di 235 i match di Premier League a stagione trasmessi sui canali SkySport, con più ...

Sky Sport e la Premier League ancora insieme fino al 2022 : La Premier League inglese è un’esclusiva di Sky Sport per altri 3 anni. Sky annuncia, infatti, di aver acquisito in esclusiva per l’Italia e per altre 3 stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), i diritti per la trasmissione dei match del campionato inglese, da sempre uno dei più avvincenti e spettacolari al mondo. L’offerta di calcio di Sky per le pross...