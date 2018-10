Precipita l' elicottero del proprietario del Leicester

Leicester - Precipita fuori dallo stadio l'elicottero del presidente del club Video : Leicester, precipita fuori dallo stadio l'elicottero del presidente del club della Premier League. Dopo ogni match Vichai Srivaddhanaprabh era abituato a trasportare anche alcuni componenti del board ...

È Precipitato l’elicottero del presidente della squadra di calcio del Leicester City - non è chiaro se ci siano sopravvissuti : L’elicottero che di norma trasporta il presidente della squadra di calcio del Leicester City, l’imprenditore thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato fuori dallo stadio di Leicester un’ora dopo la fine della partita di Premier League contro il West Ham. Sul posto sono The post È precipitato l’elicottero del presidente della squadra di calcio del Leicester City, non è chiaro se ci siano sopravvissuti appeared ...

Disastro a Leicester : l'elicottero del proprietario del club Precipita appena fuori dallo stadio | Video : Dramma in casa Leicester. Un elicottero di proprietà del patron del club di calcio inglese, il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato mentre era in fase di decollo vicino allo stadio delle Foxes, subito evacuato, dopo il match di Premier League contro il West Ham. Non si sa con precisione chi fosse a bordo.

Kitesurfer risucchiato da un elicottero - Precipita a terra. E' gravissimo : Un 50enne romano è ricoverato con varie lesioni al Policlinico Gemelli di Roma. Stava facendo kitesurf nel mare di Ladispoli

Alpinista Precipita sulla Grignetta - è ferito : complesso intervento di recupero con l’elicottero : Un Alpinista oggi e’ rimasto seriamente ferito per essere precipitato per una decina di metri da una parete attrezzata della Grignetta, una delle principali montagne del Lecchese, sul versante di Mandello (Lecco). Lo scalatore, di 54 anni, voleva portarsi all’attacco della via dei Ragni passando dalla “Mongolfiera”, una grande parete verticale. Stava scendendo in corda doppia quando uno degli agganci non ha retto ed ...

Elicottero Precipita in Alto Adige : due feriti lievi : Un Elicottero civile è precipitato questo pomeriggio nella zona di Verano, in Alto Adige. I due occupanti sono rimasti feriti in modo lieve. L’Incidente si è verificato verso le ore 16.45 durante un volo di ispezione delle linee di media e alta tensione. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’Incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la Croce Bianca e l’elisoccorso Pelikan 1. I feriti sono ...