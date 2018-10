Portobello | la prima puntata del reboot con Antonella Clerici | anticipazioni e ospiti

Portobello - dal 27 ottobre su Rai 1 in prima serata : Portobello , il mercatino più famoso della televisione, torna su Rai 1 dal 27 ottobre in prima serata condotto da Antonella Clerici con Carlotta Mantovan e Paolo Conticini e due ospiti d'eccezione, Carlo Verdone e Arisa

Anticipazioni Portobello - gli ospiti di Antonella Clerici nella prima puntata del 27 ottobre 2018 : Al via “ Portobello ”, il mercatino più famoso della tv con Anto nella Clerici su Rai 1: ecco ospiti ed Anticipazioni della prima puntata di sabato 27 ottobre Tutto pronto per la prima puntata di Portobello , il celebre programma portato al successo da Enzo Tortora che torna su Rai1. Il mercatino più famoso del piccolo schermo torna così a far divertire e tenere compagnia al pubblico della Rai con un’edizione rinnovata condotta da ...

Antonella Clerici prima di Portobello : “Faccio il tifo per la Isoardi” : Portobello: Antonella Clerici ribadisce la stima per Elisa Isoardi Sabato 27 ottobre sul primo canale della Tv di Stato Antonella Clerici riporta in prima serata Portobello, il mitico programma creato da Enzo Tortora, dopo 31 anni di distanza. Giovedì 25 ottobre si è svolta la conferenza stampa di presentazione della trasmissione presso gli studi di Via Mecenate a Milano. Presenti il cast artistico formato da Antonella Clerici, Carlotta ...