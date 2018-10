PORTOBELLO | IL PAPPAGALLO DI ENZO TORTORA Video | sporcava e diceva parolacce | ma era

"Liberate il pappagallo". La onlus Sos Pappagalli contro il remake di PORTOBELLO di Antonella Clerici : Il nuovo programma Portobello, in onda da sabato sera, è sotto accusa dall'associazione culturale ornitologica e da Sos Pappagalli onlus per le condizioni con cui la trasmissione Rai tiene il pappagallo, uno dei protagonisti della serata. Come negli anni '80 nel vecchio format condotto da Enzo Tortora, così come oggi con Antonella Clerici alla conduzione, la Rai non ha voluto rinunciare al pappagallo, ma da allora qualcosa è ...