Pomì sconfitta all' esordio | 3-0 | dalla corazzata Conegliano

Pallavolo - la Millenium Brescia sconfitta dalla Pomì in un test match : buone le indicazioni per coach Mazzola : Ancora senza Pietersen, le Leonesse strappano solo un set alla Pomì. Alcuni buoni segnali di crescita ma il lavoro da fare è ancora tanto. Veglia: “siamo sulla strada giusta, cresciamo” Nuova tappa di avvicinamento della Banca Valsabbina Millenium Brescia verso l’esordio nel campionato di A1. Le Leonesse, guidate da Enrico Mazzola, hanno affrontato la Pomì Casalmaggiore in un test match di importante valore. ...