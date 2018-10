Pittsburgh - uomo armato fa strage in sinagoga. «Gridava "ebrei dovete morire"» : 10 morti : Terrore a Pittsburgh , Pennsylvania, dove un uomo armato , bianco, con la barba e di corporatura robusta, ha fatto fuoco nella sinagoga ?Tree of Life", uccidendo 10 persone e ferendone sei,...

Pittsburgh - un uomo spara nella sinagoga e urla : “Gli ebrei devono morire”. Almeno sette vittime : Un uomo ha aperto il fuoco nella sinagoga Tree of Life Congregation di Pittsburgh e ha ucciso Almeno sette persone che stavano partecipando alla funzione religiosa dello Shabbat. Secondo alcuni testimoni gridava “tutti questi ebrei devono morire”. L’assalitore, che si troverebbe ancora all’interno dell’edificio, ha spara to anche contro gli agenti intervenuti dopo l’allarme lanciato intorno alle dieci di questa mattina, le ...

