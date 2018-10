PITTSBURGH | STRAGE NELLA SINAGOGA | 8 MORTI Ultime notizie sparatoria | Trump

Strage in una sinagoga a PITTSBURGH : "Ci sono diverse vittime" : Un uomo ha aperto il fuoco alla sinagoga "Tree of Life Congrergation" di Pittsburgh , negli Stati Uniti. L'uomo sarebbe stato...

'Tutti gli ebrei devono morire'. Un complottista americano fa strage in una sinagoga a PITTSBURGH : ... che è convinto che il presidente americano Donald Trump sia un finto conservatore ma in realtà sia asservito a un piano degli ebrei per dominare il mondo e che è anche convinto che il magnate ...

“Tutti gli ebrei devono morire”. Un complottista americano fa strage in una sinagoga a PITTSBURGH : New York. Un uomo è entrato in una sinagoga di Pittsburgh e ha sparato sui presenti al grido di “All jews must die”, tutti gli ebrei devono morire. Ha ucciso diverse persone ma il bilancio non è ancora chiaro: si va dai quattro agli otto morti a seconda delle fonti. La sinagoga è una delle più note