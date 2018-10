Perché Fabrizio Corona ce l’ha anche con la D’Urso Ma ora la difende

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi : Perché è finita? Svelata la verità : Silvia Provvedi cacciata di casa da Fabrizio Corona: la fine del loro amore Gabriele Parpiglia, migliore amico di Fabrizio Corona e grande amico di Silvia Provvedi, ha voluto rendere giustizia ai due chiacchieratissimi personaggi tv rivelando durante la notte la verità sulla fine del loro amore. Il giornalista ha affermato su Instagram che Silvia e Fabrizio si sono lasciati lo scorso luglio: è stato lui a farle le valigie e a sbatterla fuori ...

«Grande Fratello Vip 3» : Perché la salvezza non può Fabrizio Corona : Grande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...

Ecco Perché Ilary Blasi ce l’ha con Fabrizio Corona (e non c’entra il GF VIP) : Ormai è chiaro: fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona non scorre buon sangue. Da quando il GF Vip è iniziato infatti i due si sono scambiati numerose frecciatine su Instagram e in diretta tv. Corona ha minacciato la conduttrice, mentre lei l’ha preso in giro durante una chiacchierata con l’ex Silvia Provvedi. Come mai non si sopportano? L’astio fra Fabrizio e Ilary risale a oltre dieci anni fa e coinvolge anche Francesco Totti. Nel ...

FABRIZIO CORONA VS BARBARA D'URSO/ "Perché quella faccia da Ken Umano non parla del tema della settimana?" : FABRIZIO CORONA vs BARBARA D'URSO: video, ex re dei paparazzi all'attacco contro la conduttrice di Domenica Live. "Perché non parla dell'argomento della settimana? Sembra il Ken Umano"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 20:15:00 GMT)

Fabrizio Corona - confessione ‘piccante’ su Lele Mora : “Perché mi ama”. Lui replica duramente : Fabrizio Corona e Lele Mora: il primo accusa, ma l’ex agente dei vip non sta certo zitto e rispedisce al mittente le durissime accuse dell’ex re dei paparazzi. Nel salotto di Peter Gomez, a La confessione, Corona ha ammesso: “Io Lele non l’ho mai ammirato, perché è stato il mago di questo lavoro attraverso rapporti di pubbliche relazioni, ma se lui fosse stato strutturalmente costruito per fare l’imprenditore di quel mestiere ...

Fabrizio Corona dona 2mila euro - ma il Telefono rosa li rifiuta : ecco Perché : Fabrizio Corona ospite eccellente dell’ultimo giorno di open week della palestra Le Club di Piacenza, che, assieme al fotografo, voleva donare 2mila euro all’associazione Telefono rosa di Piacenza come aiuto e segno di attenzione verso il tema della lotta alla violenza delle donne – Telefono rosa offre infatti ascolto e aiuto concreto a donne maltrattate e in difficoltà. Ma il dono è stato rispedito al mittente. ...

Fabrizio Corona/ Video “Lele Mora? Mai ammirato - sono stato il suo più grande amore Perché…” : Fabrizio Corona, primo ospite de La Confessione di Peter Gomez: l'ex re dei paparazzi parla di Lele Mora, della natura dei loro rapporti e dei loro rapporti con la stampa del tempo.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Zoe Cristofoli a Mattino Cinque : «Ho lasciato io Fabrizio Corona - ecco Perché» : «Ho lasciato io Fabrizio Corona, ma non solo perché ho scoperto un messaggio da parte di un'altra donna». Una rivelazione clamorosa, quella di Zoe Cristofoli, raggiunta...

Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli : «In Rai non ti hanno dato quanto chiedevi? Perché non ti vogliono» : Fabrizio Corona provoca Selvaggia Lucarelli e le lancia un'altra delle sue frecciatine. Che tra i due non scorra buon sangue è cosa nota, così l'ex re dei paparazzi non manca di fare riferimento all'...

Fabrizio Corona cade dalla bici / Video : ma il vero protagonista è il figlio Carlos - ecco Perché : Fabrizio Corona cade dalla bicicletta a Milano e pubblica su Instagram il Video dell'incidente. L'ex re dei paparazzi stava cantando 'Viva la libertà'.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:30:00 GMT)

Il figlio di Moric e Corona sbarca su Instagram. La madre : "Amore mio - Perché? Fabrizio - non farlo. Devi proteggerlo" : Ha da poco compiuto 16 anni e già ha aperto un profilo Instagram, spinto dal padre. Carlos Maria, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, è sbarcato sui social, seguito già da più di 80mila follower. Ma la madre non è contenta della scelta e sotto al primo post pubblicato scrive: "Amore mio, perché? Mi piange il cuore vita mia". Molti utenti sembrano essere della stessa idea della showgirl. In tanti ...

Fabrizio Biasin : Perché l'Inter fa pena. Luciano Spalletti ha già perso le sue certezze : C' è questo problema fastidioso, difficilmente analizzabile, per certi versi inspiegabile e che non riusciamo a sintetizzare se non con le seguenti tre parole: l' Inter fa pena. E questo potrebbe ...

Fabrizio Corona : ecco perchè è finita con Silvia Provvedi! : Fabrizio Corona parteciperà al Grande Fratello Vip, ma soprattutto perchè ha troncato la relazione con Silvia Provvedi? La verità ce la svela direttamente l’ex re dei paparazzi! Fabrizio Corona ha stupito proprio tutti con un colpo di scena! E’ tornato con Nina Moric! L’uomo recentemente ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” dove ha dichiarato di essersi accorto che in compagnia di suo figlio Carlos ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi/ Ecco Perché è finita : “Dentro di me non c’era futuro!” - e sul GF Vip… : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi, ccco perché è finita con la fidanzata: “Dentro di me non c’era futuro!”, e sul Grande Fratello Vip 3 rivela che... Ecco le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 18:49:00 GMT)