Pensioni | il governo lima le norme per ' quota 100' | ecco le ' finestre'

Quota 100 Riforma Pensioni 2019/ Contro la scelta del Governo anche Standard & Poor’s : La Riforma delle pensioni per il 2019 all’insegna di Quota 100 è stata criticata anche da Standard & Poor’s, secondo cui viene messa a rischio la sostenibilità del sistema(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 11:07:00 GMT)

Pensioni - Elsa Fornero attacca il Governo : 'Pensano al voto - sono contro donne e giovani' : L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ha nuovamente parlato della riforma Pensioni che il Governo Lega-Movimento 5 Stelle intende mettere in atto a partire dal prossimo anno: una riforma che, come sottolineato dai vicepremier Di Maio e Salvini, vuole rappresentare il primo step per il superamento della Legge che porta proprio la firma dell'ex ministro del Governo Monti. Elsa Fornero ne ha parlato nel corso di un suo intervento a Padova, per la ...

Quota 100 e Riforma Pensioni 2019/ Dal Governo somma di obiettivi insostenibile secondo Damiano : Quota 100 non è il solo intervento in tema di Riforma delle pensioni che il Governo vuole varare. Ma per Cesare Damiano le risorse stanziate non bastano per tutto(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:31:00 GMT)

Pensioni anticipate - il Governo conferma quota 100 e rinvia una manovra identica all'UE : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 ottobre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'avvio strutturale dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100. Sulla stessa misura, però, l'opposizione torna ad esprimere i propri dubbi in merito alle coperture ed alla riduzione dell'assegno. Nel frattempo, la manovra sembra destinata a tornare all'Unione europea senza drastiche modifiche, mentre sul taglio alle Pensioni ...

Pensioni flessibili 2019 - conferme dal Governo sul piano a due finestre per la Q100 : La riforma delle Pensioni anticipate tramite la quota 100 sembra destinata a giocarsi sui dettagli, dopo che l'esecutivo ha comunque confermato l'avvio del provvedimento all'interno della legge di bilancio 2019 assieme al reddito di cittadinanza. Gli ultimi aggiornamenti in merito alla questione riguardano però le modalita' di accesso all'Inps [VIDEO] ed in particolare il dettaglio delle finestre di maturazione. L'opzione di quiescenza ...

Pensioni anticipate - il Governo conferma quota 100 e rinvia una manovra identica all'UE : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 26 ottobre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'avvio strutturale dei pensionamenti anticipati tramite la quota 100. Sulla stessa misura, però, l'opposizione torna ad esprimere i propri dubbi in merito alle coperture ed alla riduzione dell'assegno. Nel frattempo, la manovra sembra destinata a tornare all'Unione europea senza drastiche modifiche, mentre sul taglio alle Pensioni ...

Pensioni - quota 100 è ancora un rebus. Il governo corre ai ripari : Foto: Getty Images La bozza più fresca della legge di Bilancio parla della necessità di istituire due fondi distinti, uno pari a 6,7 miliardi di euro per il 2019 e uno di 7 miliardi di euro per il 2020. Questi dati dovrebbero essere sufficienti a capire che quota 100 sarà una misura disponibile per 2 anni. Tuttavia, nello stesso documento c’è un buco relativo all’attuazione della norma. Per “quota 100” si intende la somma dell’età ...

Pensioni - ecco che cosa meditano i pensionati contro gli interventi del governo : Chi c'era e cosa si è detto al convegno organizzato dall'associazione Leonida sulle Pensioni e il Pdl 1071 La Sala Convegni dell'Unicredit a Verona sabato scorso si è infatti riempita, un po' alla ...

Pensioni - Quota 100 'temporanea' secondo Moody's ma il Governo tira dritto : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 23 ottobre, riguardano il giudizio negativo dell'agenzia di rating Moody's nei confronti del nostro Paese: il declassamento a un passo da 'spazzatura', non sembra spaventare, però, il Governo gialloverde, anche se, per quanto riguarda il tema previdenziale, potrebbero esserci delle novita' non troppo piacevoli per i lavoratori. A parlarne è il quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore': secondo ...

Pensioni - perché il governo vuole bloccare l'età di uscita dal lavoro : Si fa strada l'ipotesi d eliminare il legame tra la previdenza e aspettative di vita della popolazione . Ma a pagare saranno le generazioni future

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 e Quota 41 : chi ha copiato tra Governo e sindacati? : Cgil, Cisl e Uil hanno presentato una piattaforma unitaria anche in tema di RIFORMA delle PENSIONI. E sembrano essere dello stesso avviso del Governo, dice GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:07:00 GMT)SPILLO/ I finti occupati "ricreati" da Governo e sindacati, di M. FerliniUNIVERSITÀ & LAVORO/ Verona (Rettore Bocconi): ecco i segreti del nostro successo

Ecco le tre armi del governo per tagliare le Pensioni : Il governo combatte su più fronti. Da un lato deve far fronte alle battaglie tutte interne alla maggioranza tra M5s e Lega, ultimo caso il dl Fisco,, dall'altro deve difendersi dai continui attacchi ...

MANOVRA 2019 E RIFORMA Pensioni/ Al Governo richiesta di ritiro dell’intervento sugli assegni d’oro : Oltre alla RIFORMA delle PENSIONI con Quota 100, il Governo mira a inserire un taglio degli assegni d’oro, ma non è chiaro con quale concreto intervento(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:27:00 GMT)

Pensioni - Boeri non molla e critica il Governo : 'Quota 100 e assegni d'oro incoerenti' : Sul tema Pensioni e sul difficile momento politico che sta attraversando il Governo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini, è tornato all'attacco il Presidente dell'Inps, Tito Boeri. La riforma Pensionistica varata dall'esecutivo gialloverde, unitamente alla manovra finanziaria per il prossimo anno gia' bocciata dall'Unione Europea, non piace assolutamente al numero uno dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Lo ha detto a chiare lettere in ...