Pensioni e lavoro | sindacati e populisti Parla Bentivogli

RIFORMA Pensioni 2018/ Oltre Quota 100 - la richiesta sulla valorizzazione del lavoro di cura : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 potrebbe essere contenuta in un ddl collegato alla manovra e dedicato esclusivamente a Quota 100. Lo stesso avverrebbe con il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 14:49:00 GMT)

Pensioni : Ass. Over 30 - lavoro sia valutato indipendentemente da età : Roma, 23 ott. (Labitalia) - "Si è completamente perso il senso del lavoro che deve essere valutato[...]

Pensioni anticipate quota 41 e lavoro over 30 - per Mosi : 'Assurde discriminazioni per età' : A lanciare un nuovo appello al Governo questa volta è stato Christian Mosi fondatore e Presidente dell'Associazione lavoro over 30, che attraverso un comunicato spiega quanto sia assurdo continuare a parlare di eta' come discriminante sia per la pensione che per le assunzioni. Mosi ha spiegato a 'Pensionipertutti' come vi sia un fil rouge a legare la lotta dei 'quarantunisti' che ieri hanno incontrato Di Maio allo scopo di far passare la quota ...

Pensioni - perché il governo vuole bloccare l'età di uscita dal lavoro : Si fa strada l'ipotesi d eliminare il legame tra la previdenza e aspettative di vita della popolazione . Ma a pagare saranno le generazioni future

Pensioni - slitta quota 100 per gli statali : niente ritiro dal lavoro prima di giugno 2019 : La riforma delle Pensioni e l'avvio del superamento della legge Fornero, con l'introduzione di quota 100, dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2019. Ma non per tutti: i dipendenti pubblici, infatti, probabilmente dovranno dare un preavviso di tre mesi prima di ritirarsi dal mondo del lavoro in anticipo. Per loro, quindi, la quota 100 scatterebbe non prima di giugno.Continua a leggere

QUOTA 100 E RIFORMA Pensioni/ Manovra bocciata sul turnover nel mercato del lavoro : La QUOTA 100 prevista cone RIFORMA delle PENSIONI nella Manovra 2019 dovrebbe consentire un turnover nel mercato del lavoro. Ma c’è chi non ne è convinto(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 18:02:00 GMT)

Giocare con le Pensioni - ci dice Boeri - non aiuterà i giovani a trovare lavoro : Roma. La sua è stata la madre di tutte le “manine” e lui è stato il padre di tutti i tecnici invitati a candidarsi per poter esprimere la propria opinione. Finite le audizioni in Parlamento c’è un po’ più di relax, ma il nome di Tito Boeri è sempre nell’occhio del ciclone gialloverde: “Non sono atta

Pensioni - arriva quota 100 : quante persone potranno anticipare il ritiro dal lavoro : L'introduzione di quota 100, a partire dal 2019, avvierà il superamento della legge Fornero in tema di Pensioni. Restano però molti dubbi sul numero di lavoratori che potranno beneficiare di questa misura e su quanti decideranno di anticipare il ritiro dal lavoro nonostante la penalizzazione nell'assegno previdenziale.Continua a leggere

Pensioni - Di Maio : ‘Con Quota100 liberiamo 500mila posti di lavoro’ : “Con quota 100 [VIDEO]noi liberiamo cinquecentomila posti di Lavoro”: lo ha detto il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio parlando a Porta a Porta, tra le altre cose, della riforma delle Pensioni, uno dei punti principali della legge di Bilancio 2019 varata dal Consiglio dei Ministri adesso in attesa dell’approvazione definitiva in Parlamento. Gli interventi sulla previdenza, dunque, come viene ripetuto in questi gironi dagli esponenti ...

Pensioni - ecco le nuove regole : chi può lasciare il lavoro nel 2019 : Soglia minima per il pensionamento anticipato e "finestre di uscita" con quota 100: ecco come cambiano le regole per andare...

Pensioni - M5s : ‘Con il superamento della Fornero nuovi posti di lavoro per i giovani’ : Dopo il via libera alla nota di aggiornamento al Def, governo e maggioranza parlamentare al lavoro sulla legge di Bilancio 2019 che conterra' tra l’altro provvedimenti di una certa importanza sulla riforma delle Pensioni, sul fisco, sul lavoro.“Dopo l'approvazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza aggiornato, subito al lavoro con la legge di bilancio per realizzare i punti del programma di governo”, ha scritto oggi su Facebook il ...

Pensioni - Salvini : ‘Con il superamento della Fornero nuovi posti di lavoro’ : I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio uniti contro la riforma delle Pensioni targata Fornero. Entrambi ne hanno parlato ancora una volta a margine dell’incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i rappresentanti delle aziende partecipate. Una riunione che il presidente del Consiglio ha definito una “cabina di regia per gli investimenti”. All’incontro con i giornalisti in piazza Colonna, insieme a Conte anche i due ...

Ecco le nuove Pensioni : si lascia il lavoro prima. Ma non c'è il turn over : La revisione della Fornero è ormai alle porte. Il governo con il Def di fatto ha messo nel mirino il sistema pensionistico con nuove regole per l'uscita che di fatto anticipano l'età anagrafica a 62 anni con 38 anni di contributi. La quota 100 però non sembra essere gradita all'Fmi, all'Europa e nemmeno all'Inps. Così il governo per il momento tiene la barra dritta ma non sono esclusi colpi di scena prima della presentazione della legge di ...

Pensioni - Salvini : ‘Sulla legge Fornero non ci ferma nessuno - lavoro per i giovani’ : Sulla stessa lunghezza d’onda i leader della Lega e del Movimento 5 Stelle in materia di riforma delle Pensioni. Mentre si avvicina il momento della presentazione della legge di Bilancio 2019 i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, tornano a ribadire la posizione del governo Conte in materia previdenziale e in particolare sul superamento della tanto contestata legge Fornero, uno dei punti del contratto gialloverde. Sulla riforma della ...